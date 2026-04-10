Bhūtarāh, "un mundo concebido entre lo físico y lo mítico": La temática que estrenará elrow este año en Ibiza

Unas de las fiestas más alucinantes de Ibiza, elrow, se presentará el próximo 6 de junio en [UNVRS] Ibiza Bhūtarāh, una nueva temática desarrollada en colaboración con el artista multidisciplinar sudafricano Dan Popper. El estreno tendrá lugar durante el Opening Party de su residencia de verano y estará acompañado por un line-up formado por Marco Faraone, Luciano, Manda Moor y Bastian Bux.

Según la organización, Bhūtarāh ha sido concebida como "un mundo inmersivo" situado entre lo físico y lo mítico, en el que naturaleza, espiritualidad y escenografía se combinan para transformar la pista de baile en una experiencia sensorial. La propuesta se suma al universo creativo de elrow en una temporada que también incluirá Hallucinarium, Neo Kaos Garden, Delusionville, Nowmads: New World y una temática sorpresa para el Closing Party del 3 de octubre.

Un universo vivo entre naturaleza, arte y experiencia

El nombre Bhūtarāh, inspirado en términos del sánscrito, remite a los elementos esenciales de la naturaleza y a una energía radiante. En el centro de esta nueva propuesta se sitúa la Madre del Bosque, una figura monumental que actúa como alma de este universo visual, rodeada de criaturas y espíritus que refuerzan la narrativa inmersiva del proyecto.

Reconocido internacionalmente por sus esculturas de gran formato, Dan Popper aporta a Bhūtarāh su lenguaje artístico, caracterizado por la fusión de figura humana, elementos orgánicos y dimensión espiritual. Sus obras han podido verse en festivales como Afrikaburn, Boom Festival, Electric Daisy Carnival y Electric Forest.

Una de las grandes apuestas del verano en Ibiza

Para Juan Arnau Jr, fundador y chief global brand de elrow, “Bhūtarāh será muy probablemente la temática más especial que hemos creado en la historia de la marca”. Por su parte, Cruz Arnau, fundadora y brand steward de elrow, asegura que se trata de una propuesta "completamente nueva y más inmersiva que nunca".

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Bhūtarāh debutará en [UNVRS], venue impulsado por The Night League y presentado por la organización como "el primer hyperclub del mundo", un espacio diseñado para integrar arquitectura, tecnología y producción avanzada en una única experiencia.