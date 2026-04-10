Baleares se posiciona como destino turístico refugio ante la guerra en Irán

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Ibiza, Formentera y el resto de Baleares empiezan a consolidarse como refugio turístico. La guerra en Irán además de configurar el flujo global de viajeros, sitúa a las islas en el radar de miles de familias europeas que buscan seguridad sin renunciar al ocio.

Así lo refleja el último informe de Exceltur, que cifra en un 5,3% el aumento de las ventas turísticas en Baleares durante el primer trimestre de 2026, impulsado por la Semana Santa. El estudio también anticipa un incremento del 6% en el segundo trimestre por el desvío de turistas hacia destinos considerados estables.

Este denominado "efecto refugio" no es nuevo, pero sí se intensifica en escenarios de incertidumbre geopolítica. Las islas se posicionan como destino ideal por varios factores, entre los que destacan la seguridad y la oferta turística.

Sin embargo, la comunidad turística advierte de que este impulso se desarrolla a la vez que lo hacen las tensiones internacionales, cuestión que aumenta los costes operativos y reduce los beneficios del sector.

Un comienzo positivo en el archipiélago y en el país

Más allá de las previsiones, el sector turístico balear ha comenzado el año con datos positivos. Durante el primer trimestre, las ventas han crecido un 5,3%, mientras el ingreso por habitación disponible (RevPAR) ha aumentado un 7,2%. El mismo informe explica que este incremento se debe, en parte, al efecto de la Semana Santa, que este año se ha celebrado en marzo.

Ahora bien, el crecimiento no es sostenido por igual en todos los territorios, de hecho, algunos de ellos han registrado descensos. Palma ha registrado una caída del 12% en el RevPar y en Mallorca ha sido una disminución del 8,5%. La isla vecina, Menorca, ha sufrido el retroceso más drástico con un 21,4%, condicionado por el mal tiempo durante el inicio del año.

En el conjunto del país, el turismo mantiene una evolución positiva. El sector turístico ha crecido un 2,1% en el primer trimestre del año en España, impulsado principalmente por la demanda extranjera.

Las previsiones apuntan a un 2026 al alza, con un impacto económico de más de 227.000 millones de euros, favorecido por ese mismo efecto refugio que beneficia a destinos como el archipiélago balear.

Menor oferta turística

La implantación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, instaurada a principios del año pasado con el objetivo de acabar con los alojamientos ilegales, ha impactado drásticamente en la oferta de viviendas de uso turístico. En Ibiza han descendido un 70,5% y en Palma casi un 40% (37,9%).

A esta contención de la oferta se suma un incremento generalizado de los costes, debido a los diversos conflictos internacionales. El encarecimiento de la energía, de los suministros y otros, está repercutiendo en la rentabilidad de las empresas. Ante esta situación, el sector ya ha reclamado una moratoria en tasas e impuestos turísticos que permita aliviar la presión en un momento marcado por las tensiones geopolíticas.

Procedencia de los turistas

El contexto internacional modifica las dinámicas del mercado y la incertidumbre en Oriente Próximo también podría dificultar la llegada de turistas asiáticos por problemas o dificultades en las conexiones aéreas.

Sin embargo, los turistas europeos continúan llegando al país sin reticencia alguna, especialmente procedentes de Reino Unido, Italia o Portugal. Algunos mercados de larga distancia siguen mostrando dinamismo pese al contexto, como es el caso de Estados Unidos o América Latina.