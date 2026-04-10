La dirección del hospital de Ibiza niega el colapso en el servicio de Urgencias esta Semana Santa

El Área de Salud de Ibiza y Formentera niega que se produjera una situación de satuación en las Urgencias del Hospital Can Misses durante la Semana Santa. Lo hace tras la publicación del Sindicato de Técnicos Sanitarios (USAE) de un comunicado en el que denuncian "cinco días festivos sin suficientes profesionales". Desde la gerencia declaran que las urgencias atendidas en este periodo se han reducido y que han ampliado dos meses el periodo de refuerzo de profesionales para la temporada estival, desde el 8 de abril hasta el 31 de octubre.

El pasado 31 de marzo concluyó el dispositivo especial de contingencias de invierno, previsto para hacer frente a un mayor número de ingresos por virus respiratorios. Hasta la llegada de los refuerzos en verano, transcurre una semana que coincide con los festivos de Semana Santa, algo que dejó a los técnicos de enfermería de Urgencias en una situación de "estrés", según denuncia Rosa Planells, portavoz de USAE. "En Semana Santa, lo hemos visto todos, ha habido mucha gente en la isla estos días y en Urgencias hemos recibido más gente. Los trabajadores están estresados y quemados", lamenta Planells.

La portavoz del sindicato insiste en la necesidad de que estos refuerzos se traduzcan en un incremento de la plantilla, algo que, explica Planells, llevan tiempo reclamando. "En Urgencias somos cinco enfermeros y cuatro técnicos de cuidados de enfermería (TCAE) por turno. Con los refuerzos de invierno había un enfermero y un técnico más por turno, lo que permite que los trabajadores, incluso con los picos que se producen, puedan ir algo más holgados", afirma la portavoz en Ibiza de USAE. "Estuvimos cinco festivos sin suficientes trabajadores, a pesar de que se solicitó que se reforzara el servicio durante los días festivos", añade Planells, quien cuenta que enviaron una "carta de socorro".

Esta situación contrasta con los datos facilitados por la gerencia respecto al número de ingresos en este periodo vacacional. Desde el Área de Salud, justifican la situación como un "cuello de botella puntual" al dar las altas hospitalarias. "Normalmente, después de un fin de semana y más si es largo como este de Semana Santa, nos encontramos con que el primer día hábil hay que dar varias altas hospitalarias", argumentan. Así, el pasado martes 7, tras los festivos de Semana Santa, había en Can Misses pendientes de ingresar en planta doce personas, diez de las cuales recibieron la orden de ingreso el mismo día y dos el día anterior. "Durante este tiempo permanecieron ingresados en cama en Urgencias, lo que sobrecarga un poco el servicio", afiman desde la dirección. "Sin embargo, se trata de una situación habitual después de un fin de semana y que se normalizó a lo largo del día", añade. "La situación de este martes se normalizó y ayer mismo [por el jueves] ya había camas disponibles", señalan.

"En Urgencias siempre hay picos y momentos de saturación y era un poco lo esperado para esta Semana Santa", explica Verónica León, portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse). "Sabíamos que iba a haber estos picos porque justo coincidía con que terminaba el refuerzo del plan de contingencia y el de verano no estaba previsto inicialmente hasta mayo, por lo que hicimos una comunicación de riesgos a Riesgos Laborales por carga de trabajo", añade León. La portavoz afirma que desde la dirección de Enfermería comunicaron también esta situación a la gerencia para tratar de adelantar el refuerzo estival.

Menos urgencias

En este espacio de una semana en la que no ha habido refuerzos, la dirección declara haber registrado menos urgencias que en el promedio del trimestre. Mientras que en el primer trimestre del año registró una media de 163 urgencias al día, durante Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, la media diaria fue de 142 urgencias, un 13% menos que el promedio del primer trimestre. También descienden respecto al año anterior. En lo que va de año se han atendido un 2,52% menos de urgencias respecto al mismo periodo del año anterior, con 14.145 urgencias atendidas hasta el miércoles frente a las 14.511 del mismo período de 2025.

"Los recursos se ponen en función de la actividad que registramos y en esta ocasión ha habido menos", afirman desde la gerencia. "Al terminar el refuerzo invernal suele haber un espacio de tiempo hasta que llegan los refuerzos estivales, pero este año los hemos adelantado", añaden.

Refuerzos estivales

Los refuerzos estivales en urgencias se amplían este año dos meses. A diferencia que en el año anterior, cuando estuvo operativo del 1 de mayo hasta finales de septiembre, este año los refuerzos comenzaron este pasado miércoles, 8 de abril, y se prolongarán hasta el 31 de octubre. Serán cinco enfermeras más y cinco técnicos de cuidados de emergencia (TCAE) más los que se incorporen al servicio, además de tres médicos que se incorporan al equipo de urgencias en abril y uno a principios de mayo.

"Además de en Urgencias, durante el verano también reforzamos los laboratorios con dos técnicos especialistas desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre", comentan desde Asef. "Respecto a los médicos, no lo planteamos como refuerzo porque siguen por debajo de la plantilla autorizada, pero es una buena noticia que contaremos con cuatro médicos más en Urgencias" , añaden. Desde el Sindicato Médico Balear (Simebal) valoran positivamente la contratación de médicos en Urgencias para la temporada estival, aunque apuntan también a que la plantilla continúa por debajo de lo autorizado. "No podemos hablar de reforzar la plantilla porque no tenemos esta cubierta", declara su portavoz, David Fernández.