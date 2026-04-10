Sucesos
Dos heridos en el incendio de un yate en el puerto de Ibiza
En el momento en que se inició el fuego había seis personas a bordo
El incendio de un yate en la bocana del puerto de Ibiza se ha saldado con dos heridos leves, según ha confirmado el servicio de emergencias 061. La central ha recibido la alerta a las ocho menos cinco de la tarde desde el puerto deportivo de es Botafoc.
En el momento en el que se inició el fuego en la embarcación, de unos 20 metros, se encontraban en ella seis personas. Los sanitarios explican que sólo fue necesario atender a dos de los tripulantes, dos hombres de 26 y 29 años. Ambos sufrían heridas leves de las que les atendieron allí mismo y, según señalan desde el Ib-Salut, no tuvieron que ser trasladados a ningún centro sanitario.
Hasta el puerto se desplazaron dos ambulancias, una UVI móvil y una de soporte vital básico.
El fuego se inició poco antes de las ocho de la tarde, cuando la embarcación, un yate que realiza servicios de chárter, se dirigía a Marina Ibiza, donde tenía previsto amarrar. Al dar la voz de alerta, salieron hasta el punto en el que se encontraba la embarcación, junto a la Illa Negra, a los pies de la muralla, la salvamar 'Naos', de Salvamento Marítimo, que en un primer momento trató de apagar las llamas con potentes chorros de agua. Sin embargo, al ver que el fuego seguía devorando la embarcación con voracidad consideró que era insalvable y optó, con el práctico del puerto de Ibiza, por remolcarla mar adentro, en dirección a es Malvins.
La enorme columna de humo negro podía verse desde buena parte de la ciudad, lo que llamó la atención de numerosos curiosos, que siguiendo el humo se dirigieron al puerto de Ibiza y las murallas, desde donde contemplaron toda la acción. Algunos de los barcos que entraban y salían en ese momento del puerto de Ibiza tuvieron que variar su rumbo para alejarse del incendio.
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