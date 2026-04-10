El Govern acelera la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con la falta de cobertura en Santa Agnès

Los vecinos de Santa Agnès están más cerca de ver cumplida una histórica reivindicación para solucionar los problemas de cobertura que sufren en la zona, tanto en la red de telefonía móvil como a la hora de recibir la señal de la Televisión Digital Terrestre. El Govern ha aprobado este viernes impulsar la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con este agravio tecnológico y se compromete a acelerar la creación de esta infraestructura mediante la figura de Proyecto de especial interés estratégico, según ha anunciado en un comunicado tras la celebración del Consell de Govern.

Esta declaración permitirá acelerar la ejecución del proyecto e iniciar las obras sin necesidad de recibir la licencia municipal, tal y como ha detallado a este diario un portavoz de la conselleria balear de Economía, Hacienda e Innovación. De momento, no hay fecha concreta para el inicio de los trabajos, ya que queda pendiente de recibir el informe de impacto ambiental, aunque la conselleria avanza que estarán finalizados durante esta legislatura.

Demanda vecinal

La infraestructura de telecomunicaciones, que se ubicará en el Puig d'en Coca, responde a las demandas que, desde hace más de veinte años, repite la asociación de vecinos de la localidad ante los problemas de cobertura que afectan a unas 300 personas. De hecho, tanto el Ayuntamiento de Sant Antoni como la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones han advertido de las carencias que sufre esta zona para recibir tanto la señal de TDT como la de telefonía móvil.

Además, este déficit también afecta al servicio TetraIB, la red autonómica para la gestión de los servicios de emergencias. "Es importante que la totalidad del territorio municipal [de Sant Antoni de Portmany] cuente con cobertura, a fin de que la Policía Local pueda adoptar plenamente el estándar de seguridad autonómico y los demás cuerpos de seguridad y emergencias puedan tener garantizadas las comunicaciones críticas en aquellas zonas donde el servicio es ineficiente", destaca el Govern.