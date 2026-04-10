Gastronomía
Ibiza pica el anzuelo en su III Fira des Peix de Sant Vicent
La cita gastronómica tendrá lugar en Sant Vicent de sa Cala a partir de las 12 horas
Las inscripciones para participar seguirán abiertas hasta el 21 de abril
Sant Joan volverá a destacar la gastronomía local y el producto de proximidad con la celebración de la III Fira des Peix, que se celebrará el próximo 25 de abril de 2026 en Sant Vicent de sa Cala a partir de las 12 horas.
La cita, que alcanza ya su tercera edición, aspira a consolidarse como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la cocina tradicional ibicenca, con el pescado como gran protagonista de una jornada dedicada al sabor, la cultura y la identidad marinera del municipio.
La feria está organizada por el Ayuntamiento de Sant Joan con la colaboración del Consell de Ibiza, el Grupo Cultural Sant Vicent de sa Cala y Peix Nostrum. El objetivo es promocionar el producto local, apoyar la gastronomía vinculada al mar y reforzar las tradiciones populares del municipio.
Durante la jornada, los equipos participantes elaborarán distintas propuestas gastronómicas con el pescado como ingrediente central, ofreciendo al público una muestra de recetas y preparaciones que intentarán destacar la calidad del producto pesquero de Ibiza y el saber hacer de la cocina local.
Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su apuesta por impulsar actividades que dinamizan el municipio, fomentan el consumo de producto de proximidad y contribuyen a conservar y difundir el patrimonio culinario de la isla.
Desde la organización recuerdan además que las personas interesadas en participar en la III Fira des Peix podrán formalizar su inscripción hasta el 21 de abril a través del correo electrónico inscripcions@santjoandelabritja.com. Las bases de participación pueden consultarse en la web municipal.
La feria se presenta así como una nueva oportunidad para disfrutar de una jornada festiva y gastronómica en Sant Vicent de sa Cala en torno a uno de los productos más representativos de la tradición pesquera y culinaria de Ibiza.
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