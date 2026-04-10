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Memoria histórica

El Fòrum per la Memòria recuerda en Ibiza la proclamación de la Segunda República

El programa incluye una lectura poética con ofrenda floral, una ruta histórica por La Marina y la presentación de un libro sobre la depuración del magisterio en Baleares

Fotografía de archivo del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera 2025

Fotografía de archivo del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera 2025 / Javi Parejo

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera ha organizado tres actos durante el mes de abril para conmemorar el aniversario de la proclamación de la República en Ibiza.

El primero de ellos tendrá lugar el domingo 12 de abril, a las 12 horas, con una lectura poética y una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del terror fascista durante la Guerra Civil y la dictadura. Desde el Fórum no detallan el lugar en el que se hará.

El segundo acto se celebrará el sábado 25 de abril y consistirá en una ruta por el barrio de la Marina para identificar lugares y edificios emblemáticos de la época de la República y la Guerra Civil. El punto de encuentro será Can Ventosa, a las 10.30 horas.

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Por último, el miércoles 29 de abril, a las 20.15 horas, la biblioteca de Can Ventosa acogerá la presentación del libro 'El magisteri depurat a les Illes Balears durant la Guerra Civil i la postguerra', obra de Pere Carrió Villalonga.

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