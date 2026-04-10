Formentera celebra Sant Jordi con piruletas, dragones y rosas

Formentera celebra este año Sant Jordi con un amplio programa de actividades culturales, familiares y deportivas pensado para todos los públicos. El Consell ha preparado una agenda que se extenderá durante varias semanas y que tiene como objetivo convertir esta festividad en un "espacio de encuentro en torno a la cultura, la lectura y la identidad de la isla".

La programación está previsto que arranque este domingo 12 de abril con el XVI Trofeo de Ciclismo en Ruta Formentera 2026 y continuará el fin de semana del 18 y 19 de abril con la XI Volta Cicloturista BTT Formentera 2026. El sábado 18 de abril se incluye una propuesta para el público familiar con el espectáculo ‘Sense destí’, de Clownomadas, que se representará a las 12 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

Ese mismo día, la música tomará el protagonismo con el concierto de Sant Jordi de La Maria, que presentará su espectáculo ‘Robina’ a las 20.30 horas en la Sala de Cultura-Cinema. La artista valenciana ofrecerá una propuesta que "fusiona la música de raíz con elementos electrónicos, en un directo que combina tradición y contemporaneidad", indican desde la organización.

Presentaciones de libros, música y actividades para toda la familia

Los actos continuarán el lunes 20 de abril con la inauguración de la exposición de la XXVI edición del Concurs de Punts de Llibre Antoni Tur 'Gabrielet' y del Premi Literari Infantil Robert Lewis Baldon. La muestra podrá visitarse hasta el 26 de abril en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’. Un día después, el Casal de Joves acogerá a las 18.30 horas un taller de Sant Jordi dedicado a la elaboración de piruletas de chocolate con formas de corazones, dragones y rosas.

La gala de entrega de los premios de Sant Jordi se ha programado para el miércoles 22 de abril, a las 17.30 horas, en la Sala de Cultura-Cinema, con la participación del alumnado de la Escola de Música i Dansa.

El núcleo central de la programación llegará el jueves 23 de abril, día de Sant Jordi, en la plaza de la Constitució de Sant Francesc. Entre las 10 y las 13 horas se habilitará un puesto de intercambio de libros de la Biblioteca Marià Villangómez y paradas de libros y rosas de distintas entidades de la isla. Durante la mañana también se presentará el octavo número del fanzine ADN.

La jornada incluirá además firmas y venta de libros con autores como Ramon Tur, autor de 'Formentera. 65 aus i 20 rutes'; Neus Costa, con 'El camí de ca teva'; y Roxana Mourinho, con 'Raíces de mar'. A partir de las 11 horas, la cita contará con acompañamiento musical a cargo de Sant Genís.

Por la tarde, la programación continuará con el cuentacuentos ‘La rosa i el drac’, de Anakrònica, a las 17.30 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran. Más tarde, a las 19.30 horas, la Biblioteca Marià Villangómez acogerá la presentación del libro-disco ‘Raíces de mar’, de Roxana Mourinho, en un acto ambientado con música.

El programa concluirá el 8 de mayo con la presentación del libro ‘Com voleu germans que canti’, de Joan Pons, a las 19.30 horas en la Biblioteca Marià Villangómez.

Desde el Consell de Formentera destacan que esta programación busca consolidar Sant Jordi como "una celebración abierta y participativa, vinculada a la identidad cultural de la isla", además de fomentar la lectura, apoyar a los creadores y "generar espacios de convivencia para toda la ciudadanía".