La Feria Andaluza de Ibiza ya tiene fecha confirmada: volverá a celebrarse el fin de semana del 18 de abril en el aparcamiento de sa Joveria, el mismo espacio donde también se instala la feria de Navidad en la isla.

Aunque el Ayuntamiento de Ibiza presentará oficialmente el evento este lunes y todavía no se han desvelado todos los detalles de la programación ni el formato completo de esta nueva edición, algunos de los artistas que participan en la feria ya han comenzado a anunciar sus conciertos de la feria, previstos para el fin de semana del 17 al 19 de abril.

Primeros artistas confirmados en redes sociales

A falta de la presentación oficial, ya han empezado a conocerse algunas confirmaciones a través de redes sociales. Dos grupos han anunciado su participación en la feria: Esta me la sé (sábado, 00.30 horas) y Las Carlotas (viernes, 17 a medianoche), que formarán parte del cartel musical de esta edición.

Se espera que en los próximos días se anuncien más actuaciones y actividades.

Galería: Feria andaluza de Ibiza / Vicent Marí

Un evento que llena Sa Joveria

La Feria Andaluza fue recuperada el año pasado después de que no se celebrara en la isla desde 2011. En la edición del año pasado, celebrada el fin de semana del 27 de abril, el recinto de Sa Joveria reunió a cientos de personas en torno a la música, la gastronomía y el ambiente flamenco.

Entre las actividades destacaron las actuaciones de baile flamenco, el tradicional arroz popular, propuestas infantiles y espectáculos de monólogos cómicos que pusieron el broche final al evento.

Comida, rebujito y ambiente flamenco en la isla

Más allá de la programación musical, la feria es un punto de encuentro cultural donde no faltan los sabores típicos de Andalucía. Durante los tres días del evento, los asistentes pueden disfrutar de comida tradicional, beber rebujito y vivir el ambiente festivo característico.

Además, muchas personas aprovechan la ocasión para vestirse de flamenca, reforzando la identidad y el espíritu de esta celebración en pleno corazón de Ibiza.

Mira aquí todas las fotos de la Feria Andaluza en Ibiza / Toni Escobar

A la espera de la programación oficial

Con la fecha ya confirmada, la expectación ahora se centra en la presentación oficial del Ayuntamiento este lunes, donde se espera que se desvelen todas las actividades, horarios y novedades de esta nueva edición de la Feria Andaluza en Ibiza.