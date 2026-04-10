Senderismo
Fuentes, flores y memoria rural de Ibiza en la próxima excursión del Institut d'Estudis Eivissencs
La salida, prevista para el 18 de abril desde Santa Eulària, recorrerá 12 kilómetros por caminos rurales y rendirá homenaje a Joan Marí Cardona en el centenario de su nacimiento
El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha organizado para el próximo 18 de abril de 2026 una nueva salida senderista bajo el título ‘Una passejada per les vendes d’Arabí i Atzaró i les seues fonts’, con salida prevista a las 10 de la mañana desde el aparcamiento junto al campo de fútbol de Santa Eulària.
La actividad se enmarca en la programación especial con la que el Grup de Coneixement del Medi (GCM) conmemora este año el centenario del nacimiento de Joan Marí Cardona, dedicando cada una de sus excursiones a uno de sus libros. En este caso, la caminata estará centrada en la obra ‘Eivissa passa a passa’, ya que, según destaca la organización, esta zona de Atzaró y sus fuentes era una de las rutas preferidas del autor.
En memoria de un gran historiador
Joan Marí Cardona (1915-2003) fue uno de los grandes referentes de la cultura y la investigación en Ibiza. Sacerdote, escritor e historiador, dedicó buena parte de su vida a estudiar y difundir la realidad social, cultural y lingüística de la isla. Autor de numerosas obras, entre ellas 'Eivissa passa a passa', destacó por su labor de recopilación de tradiciones, toponimia y costumbres de la Ibiza rural, convirtiéndose en una figura clave para la preservación del patrimonio inmaterial pitiuso.
El recorrido permitirá caminar por las vendes de Arabí y de Atzaró, un paisaje marcado por elementos rurales y patrimoniales como la font d’Atzaró, donde antiguamente se celebraban bailes el día de Sant Joan, así como la font y el trull de Perella, documentados ya en el siglo XVIII, y la font d’en Prats.
La excursión también hará parada en la botiga de cas Campaner, uno de aquellos establecimientos-bar tan habituales ibicencos hasta los años setenta del siglo pasado. La organización recuerda además que la salida coincide con una época en la que el campo luce especialmente vistoso gracias a la floración primaveral.
La caminata tendrá una distancia aproximada de 12 kilómetros, la mayor parte por caminos y sin grandes desniveles. Desde el Institut d’Estudis Eivissencs recuerdan que el regreso será a media tarde, por lo que recomiendan a los participantes llevar comida. La actividad está abierta a todas las personas interesadas.
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