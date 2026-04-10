Así es la espectacular casa de Diego Simeone en Ibiza: vistas a Dalt Vila y un refugio familiar de diseño

La revista revista Semana ha desvelado nuevos detalles sobre la vivienda que Diego Simeone y Carla Pereyra tienen en Ibiza, una segunda residencia que el entrenador del Atlético de Madrid adquirió en 2021 y que se ha convertido en uno de sus principales refugios familiares.

La vivienda se ubica en la exclusiva zona de Marina Botafoc, un enclave conocido por sus vistas al puerto deportivo y a la histórica Dalt Vila, uno de los paisajes más emblemáticos de la isla.

Un proyecto que une dos viviendas en una sola

Tal y como explica la revista Semana, la casa no es una construcción convencional, sino el resultado de la unión de dos propiedades contiguas. Esta reforma permitió crear un hogar mucho más amplio, pensado para la vida familiar y el descanso.

El interior está marcado por una estética muy cuidada donde predominan los tonos claros y los materiales naturales. La madera tiene un papel esencial, tanto en suelos como en revestimientos, aportando calidez a cada estancia.

La luz natural es otro de los grandes protagonistas, algo que Semana destaca especialmente en su reportaje, subrayando cómo cada espacio está diseñado para potenciar la sensación de amplitud y serenidad.

Un salón pensado como centro de la vida familiar

La revista Semana pone el foco en el salón como una de las zonas más representativas de la vivienda. Se trata de un espacio amplio, dominado por un sofá blanco de gran tamaño que se convierte en el eje principal de la estancia.

A su alrededor, la decoración mantiene una coherencia estética basada en tonos neutros, alfombras en beige y textiles en lino que refuerzan la sensación de calma.

Exterior, arte y un estilo muy definido

En el exterior, la vivienda continúa con la misma filosofía decorativa. La terraza conecta directamente con el comedor y ofrece un entorno relajado con vistas al mar y al puerto, algo que la revista Semana subraya como uno de los grandes atractivos del inmueble.

Elementos como tumbonas de fibras naturales, alfombras de yute y macetas de barro refuerzan esa estética mediterránea tan cuidada. En su interior, también destaca una gran obra de arte abstracto que aporta contraste cromático al salón, rompiendo con la paleta neutra sin perder armonía.