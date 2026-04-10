La directora Andrea Casaseca reivindica en el Festival de Cine de Ibiza la libertad creativa del cortometraje

La directora de cine Andrea Casaseca presentó este jueves su libro 'Esencia es cine. Notas y secretos para directoras y directores de cine' en el Hotel Sede Oficial Ibicine 2026, Ocean Drive Talamanca, dentro de las actividades del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine. Durante el encuentro, la autora compartió el proceso creativo de sus proyectos y puso en valor el cortometraje como un formato que ofrece mayor libertad narrativa y permite explorar historias más personales dentro de la industria audiovisual.

'Esencia es cine. Notas y secretos para directoras y directores de cine' es, según se expuso durante la presentación, una reflexión personal en la que la autora se sincera sobre los desafíos reales de la industria con el objetivo de ayudar a nuevos realizadores a adentrarse en el mundo cinematográfico. “Decidí hacer este libro porque me di cuenta de que mucha gente está interesada en el cine y, a lo mejor, no tienen los recursos o las oportunidades necesarias para dedicarse a ello, más que nada porque estudiar o hacer cine es caro”, señaló.

Con más de 60 premios y más de 300 selecciones en festivales nacionales e internacionales, incluidos certámenes calificadores a los premios Óscar y a los Goya, Casaseca explicó que comenzó como ayudante de dirección hasta descubrir el ámbito que más le atraía. “Empecé yendo a rodajes de compañeros a observar y ahí es donde descubrí que quería ser directora de cine”, afirmó. La cineasta lleva más de diez años ejerciendo una profesión en la que, según explicó, siempre ha trabajado sobre sus propios guiones y ha autoproducido cada uno de sus proyectos. “Vivir del cine es complicado, pero no imposible, yo hago muchas cosas diferentes, desde comedia hasta terror, y si eres fiel a lo que tú sientes, la industria te acabará reconociendo”, añadió.

La directora explicó además que, por ahora, prefiere no dar el salto al largometraje porque “el cortometraje te da libertad frente al largometraje y yo quiero hacer algo en lo que esté orgullosa de cada plano”. En esa línea, añadió que para ella “el arte es la esencia que una lleva” y que “si se cuenta una historia con alma, el espectador se queda”.

'Carmela', Premio Astarté del Público

Tras esta presentación, a las 19.30 horas se celebró la final del Premio del Público de cortometrajes en el Cine Regio de Sant Antoni, en la que 'Carmela' logró el Premio Astarté del Público, galardón que recibirá este sábado en la Gala de Premios Astarté que se celebra en el Centro Cultural de Can Ventosa.

Entre los proyectos finalistas escogidos por los espectadores durante las proyecciones de enero y febrero figuraban 'Sexo a los 70', dirigido por Vanesa Romero y nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción 2026, 'Insalvable', 'Periquitos', 'Pálpito' y 'Una Vocal'.

Las actividades de industria del Festival de Cine de Ibiza han continuado este viernes en el Hotel Sede Oficial Ibicine 2026, Ocean Drive Talamanca, con el Campus de Cine de Ibiza y las formaciones presenciales en formato residencia del primer Ibicine ScriptLAB, con la presencia del guionista y director Jorge Naranjo y del productor Luis Manso. La jornada también incluye una presentación sobre el trabajo que desarrolla EGEDA en relación con la gestión de derechos de los productores audiovisuales asociados a esta entidad, a cargo de María J. Revaldería, Digital Business Development Manager de EGEDA .

El programa continúa con el pitch de los cinco guiones finalistas del primer Ibicine ScriptLAB, seguido a las 18 horas de la conferencia Derechos de autor y la IA, en la que los abogados de Visual in Law Pedro Galmés y Gonzalo Aglio impartirán una ponencia sobre los derechos de autor y el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual.

La jornada está previsto que concluya con las reuniones one to one de los cinco guiones finalistas con los responsables de los proyectos, entre los que se encuentran el productor Luis Manso; la guionista, productora y medalla de honor en Cannes Teresa Fernández-Valdés; el fundador de Eye Slice Pictures, productor y reciente ganador de un Goya, Raúl Cerezo; el productor de Morena Films Rodrigo Espinel; la showrunner, directora, guionista y vicepresidenta de la SGAE Inés París, y entidades como FRAPA, Lur Atlantik Films (LUR) y EGEDA.

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El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, cerrará su novena edición con la Gala de los Premios Astarté 2026, que se celebrará este sábado, 11 de abril, en el Centro Cultural Can Ventosa, en la ciudad de Ibiza.