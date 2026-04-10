Dos detenidos por vender droga a un menor en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Local de Ibiza detuvieron el pasado martes 7 de abril, sobre las 19 horas, a dos personas en la ciudad de Ibiza como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, después de que un ciudadano alertara de que varias personas habían vendido sustancias estupefacientes a su hijo menor de edad.

La intervención se inició a raíz de una llamada recibida en el 091, en la que el padre facilitó como único dato identificativo la matrícula del vehículo utilizado, según ha informado la Policía Nacional este jueves en un comunicado.

De manera inmediata, se estableció un dispositivo de localización por parte del Grupo Operativo de Respuesta y el vehículo fue identificado en el aparcamiento de un supermercado de la ciudad. Los agentes iniciaron entonces una vigilancia discreta y observaron cómo dos individuos, desde el interior del coche, realizaban una transacción compatible con la venta de droga, siempre según la versión policial.

Cocaína

Ante estos indicios, los agentes interceptaron a los sospechosos y localizaron en el interior del vehículo 14 bolsitas que contenían en total 13 gramos de cocaína. Además, intervinieron 870 euros en efectivo, dos teléfonos móviles y varios dispositivos tipo vaper modificados, presuntamente utilizados para ocultar la droga.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.