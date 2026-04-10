Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses IbizaRobert HäusserPlanes fin de semanaProducto local
instagramlinkedin

Cómo desgravar el alquiler en Ibiza en la Declaración de la Renta: los pasos clave para que te devuelvan hasta 650 euros

La Agencia Tributaria permite, desde el 8 de abril, presentar la declaración de la Renta por internet

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador.

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La campaña de la Declaración de la Renta ya está en marcha. Desde este 8 de abril, la Agencia Tributaria permite presentar la declaración por internet, y miles de contribuyentes en Ibiza ya pueden revisar su borrador para comprobar si pueden beneficiarse de una de las deducciones más buscadas: la del alquiler de vivienda habitual.

Con el acceso online mediante certificado digital o sistema Cl@ve, el proceso es más rápido que nunca. Además, este año se amplía el servicio ‘Renta Directa’, lo que facilita la presentación inmediata a millones de usuarios.

Quién puede desgravar el alquiler en Baleares

No todo el mundo puede aplicar esta deducción autonómica, pero si cumples los requisitos, el ahorro puede ser importante.

En Baleares, incluida Ibiza, podrás deducirte el alquiler si cumples estas condiciones:

  • La vivienda debe ser tu residencia habitual y el contrato tener una duración mínima de un año
  • Tu base imponible no debe superar:
  • 33.000 euros en declaración individual
  • 52.800 euros en conjunta

Además, debes estar en alguno de estos grupos:

  • Menor de 36 años
  • Mayor de 65 años
  • Persona con discapacidad
  • Familia numerosa o monoparental

Cuánto puedes ahorrar

Las deducciones varían según el perfil:

  • General: 15% del alquiler pagado (máximo 530 euros al año)
  • Colectivos especiales: 20% (máximo 650 euros anuales)

Paso a paso: cómo aplicar la deducción

Uno de los puntos clave para no perder este beneficio fiscal es saber exactamente dónde incluirlo en la declaración. Estos son los pasos:

  • Accede a tu borrador desde la web de la Agencia Tributaria con Cl@ve o certificado digital
  • Una vez dentro, busca el apartado de Deducciones autonómicas
Primer apartado en la declaración

Primer apartado en la declaración / DI

  • Selecciona la opción “Por arrendamiento de vivienda habitual” en Baleares
Casilla de la declaración que hay que pinchar

Casilla de la declaración que hay que pinchar / DI

  • Dirígete a la casilla 0907
  • Introduce:
  • El importe total pagado por el alquiler
  • El NIF del arrendador

Noticias relacionadas

Último paso para desgravarse el alquiler en Ibiza

Último paso para desgravarse el alquiler en Ibiza / DI

Al completar estos datos, el sistema calculará automáticamente la deducción y la incorporará al resultado final del borrador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

Un pueblo de Baleares, el "más bonito" para viajar este mes de abril según National Geographic

Fuentes, flores y memoria rural de Ibiza en la próxima excursión del Institut d'Estudis Eivissencs

Fuentes, flores y memoria rural de Ibiza en la próxima excursión del Institut d'Estudis Eivissencs

Cómo desgravar el alquiler en Ibiza en la Declaración de la Renta: los pasos clave para que te devuelvan hasta 650 euros

Cómo desgravar el alquiler en Ibiza en la Declaración de la Renta: los pasos clave para que te devuelvan hasta 650 euros

Piden 3.500 euros al mes por una habitación en Ibiza en pleno verano

El baño "más sorprendente" de Ibiza no tiene agua: así es el inesperado “cuarto de Shrek” que está dando que hablar en redes

El baño "más sorprendente" de Ibiza no tiene agua: así es el inesperado “cuarto de Shrek” que está dando que hablar en redes

Todo a punto para el desembarco en Ibiza de cerca de 2.000 estudiantes Erasmus con ganas de fiesta y visitas culturales

Todo a punto para el desembarco en Ibiza de cerca de 2.000 estudiantes Erasmus con ganas de fiesta y visitas culturales

La orquesta sinfónica de la Unió Musical de l’Eliana ofrece este sábado un concierto gratuito en Sant Joan

La orquesta sinfónica de la Unió Musical de l’Eliana ofrece este sábado un concierto gratuito en Sant Joan

El chiringuito de playa más codiciado de Ibiza: seis empresas pugnan por él

El chiringuito de playa más codiciado de Ibiza: seis empresas pugnan por él
Tracking Pixel Contents