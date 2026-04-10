Cómo desgravar el alquiler en Ibiza en la Declaración de la Renta: los pasos clave para que te devuelvan hasta 650 euros

La campaña de la Declaración de la Renta ya está en marcha. Desde este 8 de abril, la Agencia Tributaria permite presentar la declaración por internet, y miles de contribuyentes en Ibiza ya pueden revisar su borrador para comprobar si pueden beneficiarse de una de las deducciones más buscadas: la del alquiler de vivienda habitual.

Con el acceso online mediante certificado digital o sistema Cl@ve, el proceso es más rápido que nunca. Además, este año se amplía el servicio ‘Renta Directa’, lo que facilita la presentación inmediata a millones de usuarios.

Quién puede desgravar el alquiler en Baleares

No todo el mundo puede aplicar esta deducción autonómica, pero si cumples los requisitos, el ahorro puede ser importante.

En Baleares, incluida Ibiza, podrás deducirte el alquiler si cumples estas condiciones:

La vivienda debe ser tu residencia habitual y el contrato tener una duración mínima de un año

Tu base imponible no debe superar:

33.000 euros en declaración individual

52.800 euros en conjunta

Además, debes estar en alguno de estos grupos:

Menor de 36 años

Mayor de 65 años

Persona con discapacidad

Familia numerosa o monoparental

Cuánto puedes ahorrar

Las deducciones varían según el perfil:

General : 15% del alquiler pagado (máximo 530 euros al año)

: 15% del alquiler pagado (máximo 530 euros al año) Colectivos especiales: 20% (máximo 650 euros anuales)

Paso a paso: cómo aplicar la deducción

Uno de los puntos clave para no perder este beneficio fiscal es saber exactamente dónde incluirlo en la declaración. Estos son los pasos:

Accede a tu borrador desde la web de la Agencia Tributaria con Cl@ve o certificado digital

Una vez dentro, busca el apartado de Deducciones autonómicas

Primer apartado en la declaración / DI

Selecciona la opción “Por arrendamiento de vivienda habitual” en Baleares

Casilla de la declaración que hay que pinchar / DI

Dirígete a la casilla 0907

Introduce:

El importe total pagado por el alquiler

El NIF del arrendador

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Último paso para desgravarse el alquiler en Ibiza / DI

Al completar estos datos, el sistema calculará automáticamente la deducción y la incorporará al resultado final del borrador.