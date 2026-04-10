Cómo desgravar el alquiler en Ibiza en la Declaración de la Renta: los pasos clave para que te devuelvan hasta 650 euros
La Agencia Tributaria permite, desde el 8 de abril, presentar la declaración de la Renta por internet
La campaña de la Declaración de la Renta ya está en marcha. Desde este 8 de abril, la Agencia Tributaria permite presentar la declaración por internet, y miles de contribuyentes en Ibiza ya pueden revisar su borrador para comprobar si pueden beneficiarse de una de las deducciones más buscadas: la del alquiler de vivienda habitual.
Con el acceso online mediante certificado digital o sistema Cl@ve, el proceso es más rápido que nunca. Además, este año se amplía el servicio ‘Renta Directa’, lo que facilita la presentación inmediata a millones de usuarios.
Quién puede desgravar el alquiler en Baleares
No todo el mundo puede aplicar esta deducción autonómica, pero si cumples los requisitos, el ahorro puede ser importante.
En Baleares, incluida Ibiza, podrás deducirte el alquiler si cumples estas condiciones:
- La vivienda debe ser tu residencia habitual y el contrato tener una duración mínima de un año
- Tu base imponible no debe superar:
- 33.000 euros en declaración individual
- 52.800 euros en conjunta
Además, debes estar en alguno de estos grupos:
- Menor de 36 años
- Mayor de 65 años
- Persona con discapacidad
- Familia numerosa o monoparental
Cuánto puedes ahorrar
Las deducciones varían según el perfil:
- General: 15% del alquiler pagado (máximo 530 euros al año)
- Colectivos especiales: 20% (máximo 650 euros anuales)
Paso a paso: cómo aplicar la deducción
Uno de los puntos clave para no perder este beneficio fiscal es saber exactamente dónde incluirlo en la declaración. Estos son los pasos:
- Accede a tu borrador desde la web de la Agencia Tributaria con Cl@ve o certificado digital
- Una vez dentro, busca el apartado de Deducciones autonómicas
- Selecciona la opción “Por arrendamiento de vivienda habitual” en Baleares
- Dirígete a la casilla 0907
- Introduce:
- El importe total pagado por el alquiler
- El NIF del arrendador
Al completar estos datos, el sistema calculará automáticamente la deducción y la incorporará al resultado final del borrador.
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