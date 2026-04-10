La calle de los restaurantes más popular de Ibiza está en Santa Eulària y ya tiene asociación: "Queremos que la calle Sant Vicent vuelva a brillar como antes"

"Queremos darle un extra de energía a la calle de los restaurantes de Santa Eulària [denominada oficialmente calle Sant Vicent] para que vuelva a brillar como antes". Este es el deseo de Cristina Serra Martínez, propietaria del restaurante Rincón de Pepe y presidenta de la nueva asociación de comerciantes de la calle Sant Vicent, denominada Asociación calle San Vicente Somriu, al hablar sobre la misión que persigue esta entidad, fundada hace un par de semanas.

Serra regenta el Rincón de Pepe, un negocio familiar de segunda generación fundado por su padre [Pepe] en 1982. Precisamente, Pepe "era quien tiraba del carro de la antigua asociación de comerciantes que actuaba en la zona". Sin embargo, esta "desapareció hace algo más de 14 años, ya que, con el paso del tiempo, sus integrantes se fueron jubilando y quedó obsoleta".

Cristina Serra, presidenta de la Asociación calle San Vicente Somriu. / Vicent Marí

Del mismo modo que ocurrió con su padre, ahora es Serra quien también llevará la voz cantante de la Asociación calle San Vicente Somriu. Por ello, bromea: "En este sentido, parece que es costumbre que sea el Rincón de Pepe quien tire del carro".

"Queremos una calle más cuidada, limpia, bonita y arreglada"

Por otro lado, Serra habla sobre los objetivos de la nueva asociación: "Queremos que la calle esté más cuidada, limpia, bonita y arreglada. Además, buscamos revivir la magia que rodea a esta zona, que tradicionalmente siempre ha sido alegre, dinámica y con mucha vida".

De momento, son "algo más de 12 los restaurantes que forman parte de la iniciativa", según afirma Serra, quien agrega: "Hace un par de años que queríamos poner en marcha este proyecto, aunque no lo hemos conseguido hasta ahora. Llevamos poco tiempo funcionando y, por falta de tiempo, todavía no hemos logrado comunicarnos con todos los negocios de la calle Sant Vicent, que en total calculo que son unos 20 o 30".

"Esperamos que se sumen todos los negocios de la calle a la asociación"

Aunque son varios los establecimientos que no se han sumado al proyecto, Serra se muestra ambiciosa: "Esperamos que se sumen todos, ya que se beneficiarán de esta situación. También lo harán los vecinos. Pienso que, una vez expliquemos el proyecto a todos los negocios implicados de la zona y les mostremos nuestras ideas, se unirán sin duda". A pesar de ello, matiza: "Siempre hay alguno que no quiere sumarse, ya que hay gente que es corta de miras, pero eso no hará que se vacíe el cesto de los demás".

Imagen de archivo de la calla San Vicente, una zona marcada por tener mucho ambiente. / Cristina Serra

A pesar de que la mayoría de los comercios de la calle Sant Vicent son restaurantes, también hay otro tipo de negocios, como tiendas de ropa, hostales o heladerías, entre otros. Sin embargo, estos también pueden formar parte de la iniciativa. De hecho, Serra les lanza una invitación: "Esperamos contar con todos ellos".

Otro de los miembros de la nueva asociación es el restaurante Le 27, que actualmente dirige la pareja formada por Sonali Perera y Dominik Antons, este último también cocinero. Tanto Perera como Antons, que trabajaron durante años en el restaurante con los antiguos dueños, no dudaron en formar parte de la asociación cuando les propusieron la idea, según explica Perera: "Hace más o menos un año y medio que dirigimos Le 27 y me parece muy bien hacer algo que sirva para ayudarnos entre nosotros y poner ideas en común para tratar de dar una mayor promoción a la calle y conseguir atraer a más clientela".

Imagen de archivo de la calle de los restaurantes de Santa Eulària. / Cristina Serra

Según apunta Perera, a la calle de los restaurantes "le falta una mayor publicidad, ya que hay clientes que no tienen ninguna información sobre esta calle y los restaurantes que hay".

Perera recuerda que con la asociación se podrán "trasladar mejor las inquietudes del sector al Ayuntamiento", aunque subraya que esto no ha hecho más que empezar: "Hemos empezado hace nada y, de momento, vamos a intentar llegar a todos los negocios de la calle y luego, más adelante, no sé si quizá la asociación puede llegar a expandirse incluso más, pero vamos poco a poco. De momento, intentamos reunirnos semanalmente, pero no es fácil, ya que cada uno tiene el trabajo de su negocio y su familia".

"Intentar convertirnos en un punto de referencia en la isla"

Hay otros integrantes que no llevan tanto tiempo trabajando en el sector de la restauración en esta zona, como es el caso de Geri Dedej y su novia, Alba Mata Ribas. La joven pareja se aventuró a abrir el restaurante La Ventanita en abril de 2025. "Cumplimos un año desde la apertura", exclama, animado, un atrevido Dedej, ante la negativa previa de su pareja a hablar con la prensa: "No hablo tan bien", reconoce Mata con timidez. Sin embargo, no le hace falta hacerlo, ya que Dedej se muestra "animado" a intervenir.

Dedej, un joven italoalbanés que lleva unos años viviendo en la isla, donde conoció a su actual pareja, que es ibicenca, considera que es importante "hacer piña para mejorar la imagen de la calle, hacerla más acogedora e intentar que sea un punto de referencia en Ibiza".

La calle Sant Vicent permanece poco transcurrida este 9 de abril. / Vicent Marí

El gerente de La Ventanita informa de que "ya se han reunido con el Ayuntamiento" y de que "en breve habrá otra reunión". En este sentido, Dedej adelanta algunas de las propuestas que tienen en mente: "En breve, como se suele hacer cada año, se celebrará la fiesta patronal de la calle de los restaurantes, pero esta vez se hará con la colaboración de la asociación en la organización de la festividad, donde habrá música en vivo. Además, se está pensando en hacer algún tipo de tardeo o pequeña fiesta nocturna de vermuteo e intentar fijar, por ejemplo, que cada dos meses o así sea el día de la calle. También hemos pensado en incorporar algún cartel o luces para que la calle luzca más animada".

En la asociación también se ha unido Keanu Sutra, al frente del restaurante de comida italiana Da Giorgio, que abrió las puertas al público, por primera vez, hace dos semanas. Es decir, hizo la inauguración sobre las mismas fechas en las que se inscribió oficialmente la Asociación calle San Vicente Somriu. "Soy bastante nuevo", exclama alegremente Sutra.

Sutra es un joven nacido en Ámsterdam, pero que se mudó a la isla cuando tan solo tenía tres meses. Por ello, exclama: "Conec molt bé Santa Eulària", afirma Sutra, quien afirma: "Cuando era pequeño, se hablaba muy diferente de Santa Eulària. Ahora crece cada año a un ritmo muy rápido y está experimentando una transformación preciosa. Es un sitio espectacular. Ha crecido y ha mejorado muchísimo con los años, pero todavía puede ser incluso mejor. Se trata de conseguir que, nada más llegar, un turista diga: ‘Wow, qué bonito es’, y se quede a comer".

Con esa idea de sumar esfuerzos y atraer más vida a la zona, la nueva asociación echa a andar con la intención de que la calle Sant Vicent vuelva a ganar peso dentro de la oferta comercial y gastronómica de Santa Eulària.