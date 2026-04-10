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El consejo de Jairo Cano, seguridad privada en Ibiza: "Si tienes cabeza, puedes ganar entre 25.000 y 30.000 euros por temporada"

El vigilante de seguridad Jairo Cano revela en un podcast de Josef Ajram que la clave para trabajar en Ibiza es la red de contactos

Jairo Cano trabaja de seguridad privada en Ibiza

Jairo Cano trabaja de seguridad privada en Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El creador de contenido y podcaster Josef Ajram ha compartido una conversación en su programa con Jairo Cano, vigilante de seguridad privada que trabaja en Ibiza, donde ha desvelado cómo funciona realmente la vida laboral en la isla durante la temporada alta y qué estrategias utiliza la gente para encontrar trabajo y alojamiento.

Durante la charla, Jairo Cano deja claro que, más allá de las ofertas puntuales, la clave para poder trabajar en Ibiza está en la red de contactos y la iniciativa personal. “Mi consejo es que te fijes, trabajes contactos y te lo hagas por ti mismo con los contactos que tú conozcas”, explica en el podcast.

La clave no está en el invierno: la temporada lo es todo

Uno de los momentos más comentados de la conversación llega cuando se aborda la idea de quedarse en la isla durante el invierno para intentar encontrar alojamiento o trabajo.

Jairo Cano descarta esta estrategia como solución principal: “No, no, porque la gente cuando acaba la temporada paga el invierno entero y se va de viaje”. Según explica, muchos trabajadores organizan su vida en función de la temporada de verano, lo que dificulta encontrar oportunidades fuera de esos meses.

“En Ibiza te puedes llevar 25.000 o 30.000 euros por temporada”

El punto más llamativo de la entrevista llega al hablar de ingresos. Según Jairo Cano, una temporada bien organizada puede dejar cifras importantes de dinero. “Si la haces con cabeza, te puedes llevar 25.000 euros como mínimo, o 30.000 euros”, afirma en el podcast.

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Sin embargo, también advierte de que no todo el mundo consigue esas cifras, ya que depende de cómo se gestione el trabajo y el dinero durante los meses de mayor actividad turística.

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