El chiringuito más codiciado de Ibiza

Al Ayuntamiento de Ibiza le costó más de lo previsto encontrar a alguien interesado en poner en marcha un chiringuito en la Platgeta de sa Punta, en es Viver: tuvo que esperar seis años para ver cumplido su propósito a través de varios concursos públicos. Finalmente, tras dos temporadas en funcionamiento, y una vez finalizada la concesión, el pequeño establecimiento ha pasado a convertirse en uno de los lotes más deseados en el nuevo paquete de contratas de servicios de playa convocado por el Consistorio, con seis ofertas para hacerse con su gestión.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretendía recuperar para los bañistas un pequeño tramo litoral comprendido entre ses Figueretes y Playa d'en Bossa, frente al hotel Torre del Mar, que llevaba años usándose como muelle y pista de vóley playa. Así, ofreció la posibilidad de crear este negocio en el arenal, junto con la gestión de 40 hamacas, en uno de los 15 lotes de concesiones de playa que se licitaron en 2018, con una vigencia de cuatro temporadas. Nadie se interesó por esta novedad y el lote de instalaciones previsto para la costa de es Viver quedó desierto.

La siguiente convocatoria de concesiones en zona de dominio público marítimo-terrestre, en 2022, fructificó con la propuesta presentada por una joven empresa local, aunque hubo que esperar hasta 2024 para que el chiringuito, denominado Vive Beach, se convirtiera en realidad y sorprendiera a buena parte de los vileros con unos precios raros de ver a pie de playa (tres euros la caña).

Tras dos temporadas en marcha, ahora la mesa de contratación del Ayuntamiento de Ibiza está evaluando cuál de las seis ofertas recibidas es la que cuenta con mayor puntuación para hacerse con la concesión hasta 2029.

Las condiciones

La concesión para la Platgeta de sa Punta permite la instalación de un quiosco desmontable de un máximo de 20 metros cuadrados, así como una terraza de 50 metros con 10 mesas y 40 sillas. El chiringuito también debe contar con dos módulos de baños, aptos para personas con movilidad reducida, que podrán utilizar todos los bañistas y no solo los clientes del local.

Además del servicio de restauración, este lote de la Platgeta de sa Punta se completa con la gestión de 60 hamacas, veinte más de las que se habían adjudicado en el concurso de 2022. El número de sombrillas instaladas en todas las playas siempre sigue la misma regla: uno para cada dos tumbonas.

El canon inicial solicitado por el Consistorio para esta contrata en es Viver es de 16.777 euros (sin impuestos), aunque la media de las ofertas presentadas asciende a 146.000 euros. El presupuesto que ofrece una de las propuestas aspirantes, Sound Beach S.L., se eleva hasta los 206.680 euros y se ha considerado "desproporcionado" en el informe técnico municipal. Esta última opción no queda definitivamente excluida, sino que ahora se requiere a la empresa que justifique sus cifras con un informe de viabilidad económica. Por contra, la oferta de menor cuantía se queda en 78.000 euros.

Imagen de archivo de un lote de hamacas en la Talamanca. / Toni Escobar

El Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto convocar la semana que viene la mesa de contratación que, en principio, deberá resolver cuál es la opción mejor puntuada para hacerse con la concesión. Según indicó ayer un portavoz municipal, confía en que tanto esta contrata como los otros diez lotes que salen a licitación puedan estar adjudicados para entrar en servicio el 1 de mayo, tal y como queda fijado en las condiciones del concurso.

Reducción de hamacas

Se da la circunstancia de que la Platgeta de sa Punta será la única zona donde aumentará el número de hamacas, con un total de 60 unidades frente a las cuarenta de la anterior concesión. En el conjunto del municipio, podrán instalarse un total de 462 tumbonas, 108 menos que en el periodo 2022-2025.

Así, los dos lotes que salen a concurso en ses Figueretes contemplan 102 hamacas, mientras que el tramo de Platja d'en Bossa perteneciente a Vila sumará 70 tumbonas, también repartidas en dos concesiones diferentes. Finalmente, Talamanca, que conforma el arenal más largo del término municipal, incluye seis lotes que suman 230 hamacas.