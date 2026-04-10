Cerrada al baño una playa de Ibiza por un vertido en el inicio de la temporada

El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado de que sobre las 11 horas de este viernes ha cerrado temporalmente al baño la playa de s’Estanyol tras detectarse un vertido en la zona. La cala ha sido acordonada con carteles informativos para impedir el baño a turistas y residentes.

Según ha explicado la administración local, en estos momentos se están realizando analíticas para comprobar la calidad del agua y garantizar la seguridad de los usuarios de esta cala.

Mientras duren estos trabajos, el Consistorio recomienda no acceder al agua hasta nuevo aviso, a la espera de conocer los resultados de los análisis.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante esta medida preventiva y ha alertado del suceso en sus redes sociales.

No es la primera vez que se detecta un vertido en esta playa de Sant Josep, ubicada en la Bahía de Sant Antoni de Portmany.