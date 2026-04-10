Un bocadillo de Ibiza compite por ser el mejor de España: así es el ‘Baleares esencia de tres islas’

Un establecimiento ibicenco busca revalidar su título en el III Campeonato de España de Bocatas. La propuesta de Can Gourmet Ibiza rinde homenaje al sabor mediterráneo a través de una combinación de productos emblemáticos del archipiélago. Se trata del ‘Baleares esencia de tres islas’, una creación que competirá en este certamen gastronómico en el que participan cerca de un centenar de establecimientos de todo el país.

El bocadillo está elaborado con sobrasada de Mallorca, queso Mahón y miel de Ibiza sobre pan de cristal, una mezcla que, según su descripción, concentra "la fuerza del Mediterráneo" en un bocado marcado también por el carácter del pimentón ahumado.

Can Gourmet Ibiza es un pequeño refugio gastronómico situado en el barrio de la Marina, junto al puerto de Ibiza. El local se ha hecho un nombre en la isla por haber elevado el concepto tradicional del bocadillo a una experiencia gourmet, con una carta compuesta por alrededor de 30 propuestas elaboradas con productos seleccionados de distintos puntos de España e Italia.

Se trata del segundo año que este local participa en el certamen en el que el año pasado se alzó con el premio a mejor bocata de España gracias a su creación 'Mar y tierra'. Sus ingredientes son roast beef cocinado a baja temperatura, salsa de atún, parmigiano reggiano, tomate cherry semi-seco, rúcula y alcaparras en polvo.

El bocadillo ganador, 'Mar y Tierra' / Foto de la organización del concurso

Votaciones

El III Campeonato de España de Bocatas se celebrará del 1 al 26 de abril de 2026 y permitirá que sean los propios clientes quienes valoren los bocadillos participantes. Para poder votar, será necesario haber probado la propuesta e introducir en la página web del certamen el código facilitado por el establecimiento.

Los votantes puntuarán distintos apartados, como el pan, el interior y relleno, los ingredientes, así como la presentación y el diseño gastronómico, eligiendo entre las opciones "excelente", "bueno", "aceptable" o "no es de mi gusto". Además, deberán otorgar una valoración general del 1 al 5.

La clasificación final no dependerá del volumen de apoyos, sino de la nota media obtenida, ya que cada respuesta tiene una ponderación numérica. Según la organización, este sistema busca garantizar la igualdad entre participantes atendiendo a criterios poblacionales y geográficos.

Entre los reconocimientos que se concederán figuran el Mejor Bocata de España 2026, dotado con trofeo y diploma, además del segundo y tercer puesto nacionales. También se entregarán premios como Delivery by Glovo 2026, Mejor Bocata de cada Comunidad Autónoma 2026, Best Bocata Audacious, Mejor Sándwich de España y Mejor Bocata Clásico 2026, entre otros galardones que la organización podrá ampliar o modificar.