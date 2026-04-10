Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demolición en IbizaChiringuito en IbizaFin de semana en IbizaGastronomía en Ibiza
instagramlinkedin

Gastronomía

Un bocadillo de Ibiza compite por ser el mejor de España: así es el ‘Baleares esencia de tres islas’

El III Campeonato de España de Bocatas se celebrará del 1 al 26 de abril de 2026 y cuenta con un centenar de participantes

El bocadillo 'Baleares esencia de tres islas'.

El bocadillo 'Baleares esencia de tres islas'. / Campeonato de España de Bocatas

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un establecimiento ibicenco busca revalidar su título en el III Campeonato de España de Bocatas. La propuesta de Can Gourmet Ibiza rinde homenaje al sabor mediterráneo a través de una combinación de productos emblemáticos del archipiélago. Se trata del ‘Baleares esencia de tres islas’, una creación que competirá en este certamen gastronómico en el que participan cerca de un centenar de establecimientos de todo el país.

El bocadillo está elaborado con sobrasada de Mallorca, queso Mahón y miel de Ibiza sobre pan de cristal, una mezcla que, según su descripción, concentra "la fuerza del Mediterráneo" en un bocado marcado también por el carácter del pimentón ahumado.

Can Gourmet Ibiza es un pequeño refugio gastronómico situado en el barrio de la Marina, junto al puerto de Ibiza. El local se ha hecho un nombre en la isla por haber elevado el concepto tradicional del bocadillo a una experiencia gourmet, con una carta compuesta por alrededor de 30 propuestas elaboradas con productos seleccionados de distintos puntos de España e Italia.

Se trata del segundo año que este local participa en el certamen en el que el año pasado se alzó con el premio a mejor bocata de España gracias a su creación 'Mar y tierra'. Sus ingredientes son roast beef cocinado a baja temperatura, salsa de atún, parmigiano reggiano, tomate cherry semi-seco, rúcula y alcaparras en polvo.

El bocadillo ganador, 'Mar y Tierra'

El bocadillo ganador, 'Mar y Tierra' / Foto de la organización del concurso

Votaciones

El III Campeonato de España de Bocatas se celebrará del 1 al 26 de abril de 2026 y permitirá que sean los propios clientes quienes valoren los bocadillos participantes. Para poder votar, será necesario haber probado la propuesta e introducir en la página web del certamen el código facilitado por el establecimiento.

Los votantes puntuarán distintos apartados, como el pan, el interior y relleno, los ingredientes, así como la presentación y el diseño gastronómico, eligiendo entre las opciones "excelente", "bueno", "aceptable" o "no es de mi gusto". Además, deberán otorgar una valoración general del 1 al 5.

La clasificación final no dependerá del volumen de apoyos, sino de la nota media obtenida, ya que cada respuesta tiene una ponderación numérica. Según la organización, este sistema busca garantizar la igualdad entre participantes atendiendo a criterios poblacionales y geográficos.

Noticias relacionadas y más

Entre los reconocimientos que se concederán figuran el Mejor Bocata de España 2026, dotado con trofeo y diploma, además del segundo y tercer puesto nacionales. También se entregarán premios como Delivery by Glovo 2026, Mejor Bocata de cada Comunidad Autónoma 2026, Best Bocata Audacious, Mejor Sándwich de España y Mejor Bocata Clásico 2026, entre otros galardones que la organización podrá ampliar o modificar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

Un bocadillo de Ibiza compite por ser el mejor de España: así es el ‘Baleares esencia de tres islas’

El Fòrum per la Memòria recuerda en Ibiza la proclamación de la Segunda República

El Fòrum per la Memòria recuerda en Ibiza la proclamación de la Segunda República

Ibiza prohíbe los teléfonos móviles en sus escuelas de verano para niños de 3 a 12 años

Ibiza prohíbe los teléfonos móviles en sus escuelas de verano para niños de 3 a 12 años

Dionisio, el vecino de Ibiza que acaba de cumplir 102 años y rememora la Transición: "¡Qué envidia de vitalidad y felicidad", exclama el alcalde

Dionisio, el vecino de Ibiza que acaba de cumplir 102 años y rememora la Transición: "¡Qué envidia de vitalidad y felicidad", exclama el alcalde

El Govern acelera la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con la falta de cobertura en Santa Agnès

El Govern acelera la instalación de una torre de telecomunicaciones para acabar con la falta de cobertura en Santa Agnès

Tres municipios de Ibiza superan los nitratos recomendados en el agua

Tres municipios de Ibiza superan los nitratos recomendados en el agua

Los establecimientos de la cadena Vibra Hotels en Ibiza reciclaron 1.862 toneladas de residuos en 2025

La directora Andrea Casaseca reivindica en el Festival de Cine de Ibiza la libertad creativa del cortometraje

La directora Andrea Casaseca reivindica en el Festival de Cine de Ibiza la libertad creativa del cortometraje
Tracking Pixel Contents