Beryl y Jane, de 72 y 77 años, afrontan su primer 12K en Ibiza para ayudar a los enfermos de cáncer

Beryl y Jane afrontarán el próximo 18 de abril uno de los retos más especiales de sus vidas. Ambas participarán en la Santa Eulària Ibiza Marathon 12K con un doble objetivo: estrenarse en una carrera popular y recaudar fondos para la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), que acompaña a pacientes oncológicos y a sus familias de Ibiza y Formentera. Además, participarán con el objetivo de convertir un reto personal en una acción solidaria compartida.

Las dos amigas, de 72 y 77 años, han querido dar un paso al frente y transformar su participación en una iniciativa solidaria. Su intención es animar a la ciudadanía a colaborar con la asociación a través de donativos, sumando kilómetros, esfuerzo y visibilidad para una causa que consideran cercana a toda la sociedad. “Esto nos toca a todos, todos hemos tenido una experiencia cercana al cáncer”, resume Beryl.

Nacidas en Inglaterra, pero residentes en Ibiza desde hace más de 40 años, Beryl y Jane, que además son vecinas, llevan tiempo implicadas en tareas solidarias vinculadas a Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Ambas colaboran como voluntarias: trasladando a pacientes, en la recaudación de fondos y ayudando en todo lo que sea necesario. En el caso de Beryl, su compromiso con la asociación se remonta a hace dos décadas. “Hace 20 años que estoy en la asociación”, explica Beryl, que perdió a su marido por el cáncer hace años. Como sucede con buena parte del voluntariado, muchas de las personas implicadas son jubiladas: "La gente joven casi no tiene tiempo para esto, tienen sus familias y sus trabajos", comenta. La jubilación facilita la entrega de tiempo a quienes más lo necesitan.

Su decisión de correr nació de una escena sencilla. El año pasado acudieron como espectadoras a la carrera y, mientras animaban a los participantes, se hicieron una promesa: “Jane y yo siempre vamos a animar a los corredores. El año pasado dijimos: el año que viene lo intentaremos nosotras. Si no lo hacemos corriendo, lo haremos andando”. Ese comentario ha acabado convirtiéndose en realidad. Beryl había vivido las carreras desde el otro lado también acompañando y animando a sus hijos en sus propias pruebas deportivas. Habituada a ser espectadora, ahora considera que es su turno de participar y entrena a fondo para cumplir esta nueva misión.

Comida saludable con productos locales y rutas en la naturaleza

Acostumbradas a caminar largas distancias, aseguran que suelen completar recorridos de 12 kilómetros andando y que ya incorporan también pequeños tramos de carrera. “Un kilómetro, por lo menos, corriendo”, cuentan. Sus rutas habituales discurren por zonas como Santa Eulària, Cala Llonga o es Canar, siempre que pueden por caminos no asfaltados, disfrutando del paisaje y del ejercicio al aire libre. También cuidan la alimentación y apuestan por una dieta saludable basada en productos locales, una rutina que consideran clave para mantenerse activas.

Para Beryl, que lleva más de 40 años viviendo en Ibiza en esta etapa más reciente de su vida, será la primera vez que participe en una carrera. La experiencia tiene, además, un valor sentimental añadido. “Tengo dos hijos y están muy orgullosos”, señala. La prueba se presenta así como una meta deportiva, pero también como una demostración de vitalidad, compromiso y ganas de seguir aportando a la comunidad.

El reto deportivo servirá, sobre todo, para visibilizar la labor de IFCC, una asociación centrada en el apoyo a familias de Ibiza y Formentera que atraviesan un proceso oncológico. Entre sus nuevos proyectos figura Hospice un servicio de acompañamiento en el último tramo de la vida, una iniciativa que busca prestar apoyo humano y cercano a pacientes que necesitan no sentirse solos en momentos especialmente delicados. Se trata de un programa “muy bonito, pero muy ambicioso”, explican desde el entorno de la asociación.

En la actualidad, ya hay 15 personas preparadas para formar parte de este servicio. Son voluntarios que han recibido cursos específicos para acompañar a pacientes y ayudarles “de cualquier forma que lo necesiten”. La intención es reforzar una red de apoyo que va más allá de la asistencia práctica y que pone el foco en el acompañamiento emocional y humano.

Beryl, que vive en Cala Llonga, asegura sentirse plenamente integrada en la isla. “Estoy encantada con mis vecinos y con la vida que tengo aquí”, afirma. Además de su implicación en IFCC, participa también en la asociación de vecinos y se define como una persona muy activa. Esa energía es la que ahora quiere trasladar junto a Jane a la línea de salida de la Santa Eulària Ibiza Marathon 12K.

Camisetas rojas de la asociación

El día de la carrera no vestirán la camiseta oficial de la maratón. Han decidido correr con la camiseta roja de IFCC, para que el mensaje solidario esté presente desde el primer hasta el último metro del recorrido. Su deseo es que esta iniciativa no se quede en un gesto puntual. “Pienso que el año que viene la asociación podría hacer algo más grande, con más corredores”, apunta Beryl.

Las personas que quieran apoyar esta acción solidaria pueden hacer un donativo a favor de IFCC en el número de cuenta ES98 0061 0030 6407 1867 0114, indicando en el concepto 12K Marathon. También es posible colaborar a través del enlace disponible en la biografía de la asociación.

Beryl y Jane asumen esta primera carrera con nervios, ilusión y muchas ganas de disfrutar juntas del recorrido. Convencidas de que cada paso puede servir para ayudar a otros. Y esa, aseguran, será la verdadera meta.