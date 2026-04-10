El baño "más sorprendente" de Ibiza no tiene agua: así es el inesperado “cuarto de Shrek” que está dando que hablar en redes

Un simple vídeo grabado en TikTok ha sido suficiente para convertir un baño en pleno entorno natural de Ibiza en uno de los contenidos más comentados del momento. La creadora de contenido @lakaarol ha mostrado a sus seguidores cómo es el peculiar baño exterior de su casa de temporada… y no ha dejado indiferente a nadie.

Lejos de los baños convencionales, el espacio destaca por su estética rústica y cuidada, con detalles decorativos como una cabeza de elefante o luces solares que crean un ambiente acogedor. Sin embargo, lo que realmente ha generado conversación es el sistema del inodoro.

“No es un baño convencional con agua, sino un baño seco: funciona con serrín y todo se convierte en compost”, explica la influencer en el vídeo, donde enseña cada rincón con naturalidad.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el vídeo no ha dejado indiferente a nadie y ha generado numerosas reacciones entre los usuarios en TikTok, con opiniones muy distintas sobre este tipo de vivienda y sus condiciones.

Por un lado, algunos comentarios critican la normalización de este tipo de alojamientos en la isla. Hay quienes consideran que aceptar ciertas condiciones con tal de pasar una temporada en Ibiza contribuye a la situación actual del mercado, marcado por precios elevados y opciones poco convencionales.

También han surgido dudas sobre el impacto medioambiental del baño seco. Algunos usuarios señalan que, al no estar conectado a una depuradora, podría suponer un riesgo para las aguas subterráneas si no se gestiona correctamente.

Frente a estas críticas, también hay quienes defienden la experiencia, destacando que poder pasar una temporada en Ibiza, incluso en este tipo de alojamientos, es un privilegio y una oportunidad única. Incluso hay reacciones más desenfadadas que conectan con el propio vídeo, bromeando con el hecho de que el baño pueda resultar algo inquietante por la noche, tal y como la propia protagonista reconoce.

La propia creadora es consciente de ello y lo aborda sin filtros: “A mucha gente le da bastante cosa, pero a mí me parece súper práctico, limpio y funciona genial”. Según cuenta, apenas utilizan este baño exterior, algo que también influye en su buena experiencia: “Como lo usamos poco, cero problemas”.