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La federación que aspira a convertirse en una "alternativa política sólida" en Baleares se reúne en Ibiza

Entre los principales ejes de actuación de la formación destacan las políticas de vivienda y la lucha contra la masificación turística

Reunió de ARA MÉS en Ibiza.

Reunió de ARA MÉS en Ibiza. / Ara Eivissa

Redacción Digital

Ibiza

Ara Eivissa, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han mantenido una reunión de trabajo en Ibiza con el objetivo de consolidar la federación ARA MÉS y avanzar en un "hoja de ruta compartida" en el que sitúan la vivienda para los residentes y el decrecimiento turístico entre sus principales prioridades.

El encuentro, celebrado en Ibiza este viernes 10 de abril, ha servido, según han señalado las tres formaciones, para reafirmar su compromiso de unificar esfuerzos con el fin de convertirse en una "alternativa política sólida y cohesionada" para el conjunto de Baleares y las Pitiusas

Durante la reunión, los representantes de los tres partidos han avanzado en la elaboración de un plan conjunto que incluye la futura renovación de los órganos de dirección de ARA MÉS. Según explican, este proceso debe permitir reforzar la estructura organizativa de la federación y adaptarla a los nuevos retos políticos y sociales.

Además, han acordado impulsar un plan de trabajo conjunto para unificar las reivindicaciones comunes existentes en todas y cada una de las islas, con la voluntad, según indican, de dar una "respuesta coordinada a las necesidades" de la ciudadanía.

Ejes principales

Entre los principales ejes de actuación destacan las políticas de vivienda y la lucha contra la masificación turística, dos de los asuntos que las tres formaciones consideran más urgentes para el territorio y sus residentes. En este sentido, sostienen que es necesario impulsar medidas para garantizar el derecho a la vivienda, reducir la presión turística y mejorar la calidad de vida de los residentes.

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Las tres organizaciones han coincidido en señalar que esta coordinación reforzada es, a su juicio, clave para construir una "propuesta política útil, arraigada al territorio y capaz de defender los intereses de cada isla".

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