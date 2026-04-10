Dionisio, el vecino de Ibiza que acaba de cumplir 102 años y rememora la Transición: "¡Qué envidia de vitalidad y felicidad", exclama el alcalde

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha compartido en un reel de Instagram una visita muy especial a Dionisio Rodrigo, un vecino de Vila que el pasado miércoles celebró su 102 cumpleaños y que, según muestra el vídeo, mantiene intactas la vitalidad, el sentido del humor y las ganas de conversar.

"Hoy he visitado a nuestro vecino Dionisio, que ya suma 102 años… ¡y qué envidia de vitalidad y felicidad! Sigue siendo tan divertido y simpático como siempre", ha escrito Triguero junto a las imágenes, en las que ambos comparten una charla distendida con los recuerdos del pasado y hasta la forma en la que, a juicio del centenario vecino, deberían relacionarse los políticos. El primer edil ha regalado una botella de vino al homenajeado.

En el vídeo, el alcalde acude a felicitarle acompañado de su entorno más cercano y se interesa por su estado. "¿Dionisio cómo está? ¿Está cada año más joven?", bromea durante la visita, en un ambiente cercano y familiar. También comentan que, en cuanto mejore el tiempo, Dionisio espera volver a salir a tomar café por la mañana, una costumbre cotidiana que refleja su buena energía a los 102 años.

Transición

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llega cuando Dionisio Rodrigo rememora la etapa de la Transición española. Con la naturalidad de quien habla desde la experiencia, recuerda diferencias ideológicas entre figuras políticas de aquella época, como Santiago Carrillo, de izquierdas, y Manuel Fraga, de derechas, y señala que pese a pensar de forma distinta, "se entendían".

Triguero destaca precisamente el valor de esa memoria y de esa conversación pausada con uno de los vecinos más longevos de la ciudad. "Hemos charlado un buen rato y, como no podía ser de otra manera, la conversación ha sido de lo más interesante", señala el alcalde, que agradece a Dionisio el cariño con el que les recibió durante la visita.