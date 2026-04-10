Alarma por el incendio de un yate en la bocana del puerto de Ibiza

Una enorme columna de humo negrísimo ha alarmado a toda la ciudad de Ibiza a última hora de la tarde de este viernes, antes de las ocho. En un primer momento parecía que el origen del fuego se encontraba en la zona de Puig des Molins más cercana al puerto. Sin embargo, el humo procedía de un yate que se estaba incendiando en la bocana del puerto de Ibiza.

La embarcación se encontraba a escasos metros de la Illa Negra, uno de los islotes que hay a los pies de las murallas, que tiene un pequeño faro. Las llamas la estaban devorando y una embarcación de Salvamento Marítimo, la 'Salvamar Naos', ha acudido en su auxilio. En un primer momento ha tratado de apagar el fuego con chorros de agua. Pasados unos minutos, con el yate aún envuelto en grandes llamas, ha comenzado a remolcarlo mar adentro para alejarlo del puerto, en dirección a es Malvins, al considerar que era insalvable.

En ese momento el barco de la UME que se encontraba atracado ha optado por abandonar el puerto, según relatan quienes en ese momento se encontraban en la zona. El ferri de Baleària 'Nixe' ha tenido que variar su rumbo para evitar la lancha siniestrada.

Según explican testigos presenciales la embarcación estaba llegando a Marina Ibiza cuando ha empezado a arder. La intensa humareda no ha afectado al tráfico aéreo en la isla, confirman desde el aeropuerto de Ibiza. Los bomberos de Ibiza se han desplazado hasta el dique de es Botafoc por si podían ayudar desde tierra, indican desde el Parque Insular.

La lancha es una Prince de más de 20 metros de eslora, según ha podido saber este diario.

El servicio de emergencias 061 ha tenido que atender a varios de los tripulantes del yate, según indican desde Salud, que ampliará la información en breve. La Guardia Civil se está ocupando de la investigación para averiguar las causas del incendio.

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