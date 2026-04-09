Wanna, un saharaui temporero en Ibiza, en el último desfile militar del Frente Polisario en Tinduf

Dromedarios y los combatientes más veteranos fueron los protagonistas del desfile militar que este miércoles tuvo lugar en el campo de refugiados de Auserd, en Tinduf (Argelia), durante uno de los actos celebrados en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), presidido por su líder, Brahim Ghali. Entre los integrantes del Frente Polisario que participaron en el desfile se encontraba Wanna, un saharaui que hace la temporada en Ibiza.

Así se lo explicó a Leyre Guijo, la enviada especial de Europa Press, que cubrió el acto y que habló con algunos de los asistentes. "Es mi deber ayudar", aseguró antes del desfile Wanna, un saharaui de 43 años, nacido en los campamentos de refugiados. Aunque reside en Alicante trabaja durante el verano en Ibiza y señaló que siempre que le llaman acude a la llamada para defender las posiciones del Frente Polisario.

En el acto, el líder del Frente Polisario, cargó duramente contra España por la "conspiración" y el "acuerdo ilegal" que alcanzó con Marruecos de cara a su salida de la que fuera su colonia y que privó a los saharauis de su derecho a la autodeterminación, recordando su responsabilidad como potencia administradora de un territorio que la ONU considera a día de hoy como pendiente de descolonizar y defendió que aquella proclamación el 27 de febrero de 1975, un día antes de que España arriara definitivamente la bandera de la que llegó a ser su provincia 53, fue "una respuesta urgente, adecuada y decisiva a una conspiración colonial integral" de quien era la "potencia administradora del Sáhara Occidental.

España, prosiguió Ghali ante miles de saharauis congregados en el campo de refugiados de Auserd, en Tinduf (Argelia), "intentó eludir su responsabilidad jurídica hacia su colonia mediante un acuerdo ilegal que vulnera la legalidad internacional", en referencia al Acuerdo Tripartito suscrito en Madrid en noviembre de 1974 entre el régimen franquista y los gobiernos de Marruecos y Mauritania para el reparto del territorio.

También envió un mensaje a la Unión Europea, a la que instó a "respetar las decisiones judiciales y el Derecho Internacional, evitando acuerdos que impliquen la explotación de recursos saharauis bajo ocupación", en referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que echó por tierra los acuerdos de pesca y agrícola del bloque con Marruecos.

Por otra parte, Ghali reivindicó que el Estado saharaui, que han llegado a reconocer más de 80 países entre los que no figura España, es actualmente "una realidad nacional, continental e internacional" que cuenta con embajadas y representaciones del Frente Polisario en todo el mundo, además de ser uno de los miembros fundadores de la Unión Africana, "asumiendo responsabilidades en la promoción de la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo".

Tras el discurso de Ghali, que llamó a los saharauis a mantener la unidad para hacer frente a los desafíos de cara a alcanzar su soberanía, tuvo lugar un desfile militar que arrancaron, acompañados por dromedarios, los combatientes más veteranos en las filas del Polisario, entre ellos Batir Mohamed, quien comenzó a combatir con 14 años, o Noussa, quien nació en Villa Cisneros y resultó herido durante la guerra contra Marruecos en 1982. "Ojalá que haya solución, eso es lo que los saharauis esperamos, pero si no hay solución favorable al pueblo saharaui y su independencia, seguiremos luchando", aseguró a Europa Press este saharaui que aún tiene familiares en la parte del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

Ante la atenta mirada de mujeres y niños mayoritariamente, muchos de ellos enarbolando banderas y ellas ululando, desfilaron las distintas unidades del Ejército de Liberación Popular que actualmente se enfrentan contra el Ejército marroquí en las inmediaciones del muro que separa la parte liberada por el Polisario de la controlada por Marruecos, así como algunos blindados, lanzaderas y morteros.