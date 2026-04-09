Teatro
Conocer las entrañas de la iglesia más emblemática del norte de Ibiza: abiertas las inscripciones para la visita teatralizada al templo de Balansat
La actividad se celebrará el sábado 18 de abril en dos sesiones y permitirá descubrir el patrimonio, la memoria y el valor simbólico del templo a través de un recorrido escenificado
El Ayuntamiento de Sant Joan ha presentado una nueva edición de la visita teatralizada ‘Església de Balansat. Un viatge en el temps’, una propuesta cultural que invita al público a adentrarse en la historia, el patrimonio y la memoria de este emblemático templo del municipio mediante un recorrido escenificado.
La actividad tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril, con dos sesiones programadas, a las 18 y a las 20 horas. Para asistir será necesaria inscribirse previamente a través del correo electrónico inscripcions@santjoandelabritja.com, ya que las plazas son limitadas.
La iniciativa está producida por Neus Torres y Miguel Vingut y contará también con la participación de Lourdes Ferrer y Vicent Palermet, que darán vida a distintos personajes y escenas para acercar al visitante al pasado de la iglesia de Balansat de una manera cercana, didáctica y emocional.
La cita da continuidad a un proyecto que arrancó el año pasado con la primera visita teatralizada en Balansat. La propuesta nació de la colaboración entre Miguel Vingut y Neus Torres, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan y del Consell de Ibiza, con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de las iglesias de los cuatro quartons de Ibiza.
Aquella primera edición acercó al público una fórmula que combina historia, patrimonio y teatro en vivo para explicar cómo se construyeron estos templos, qué función desempeñaron como refugio y centro de devoción para los vecinos y cuál ha sido su relevancia dentro de la comunidad a lo largo de los siglos. El recorrido presta además especial atención a elementos singulares como la capilla pintada de Benirràs, sus cenefas y la devoción popular vinculada a distintos santos.
La experiencia se plantea como un auténtico viaje al pasado, con narración y ambientación escénica para ayudar al público a comprender mejor el valor histórico, arquitectónico y simbólico de la iglesia. Según explicaron sus impulsores en la presentación de la primera edición, toda la información que se ofrece durante la visita está documentada y respaldada históricamente.
Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Sant Joan busca reafirmar su apuesta por actividades que combinan divulgación, cultura y patrimonio, al tiempo que ofrecen a vecinos y visitantes una forma diferente y atractiva de conocer uno de los enclaves más valiosos del municipio.
La visita teatralizada a la iglesia de Balansat se presenta, así, como una oportunidad para redescubrir el templo desde otra mirada: la de la emoción, la interpretación y la historia viva.
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