El violinista alemán Linus Roth y la pianista japonesa Yumiko Urabe se unen para apoyar a Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

Ibiza celebra el próximo martes 14 de abril un concierto solidario a beneficio de la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). La actuación, organizada por Ibiza Conciertos, reunirá al violinista Linus Roth y a la pianista japonesa Yumiko Urabe en el Centro Cultural de Jesús a partir de las 21 horas.

El recital tendrá entrada gratuita, aunque se recogerán donativos a partir de diez euros que se destinarán íntegramente a apoyar la labor que desarrolla IFCC con pacientes oncológicos de las Pitiusas y sus familias.

Linus Roth, violinista de prestigio internacional y director artístico de Ibiza Conciertos, ha destacado su vínculo con la entidad, recordando que su primer concierto en la isla, celebrado en 2010, ya fue a beneficio de esta asociación. Además, tiene una dimensión personal con esta colaboración. “El cáncer es algo que me toca muy de cerca ya que en mi entorno familiar hemos vivido experiencias relacionadas con esta enfermedad y sé lo que eso significa”, ha señalado.

Roth también destaca la participación de Yumiko Urabe, profesora de la Universidad de Música de Múnich, de quien ha señalado su experiencia y calidad artística. El programa previsto incluye obras de Ludwig van Beethoven y César Franck, además de la Symphonie Espagnole del compositor Édouard Lalo.

Por su parte, la presidenta de IFCC, Elizabeth Gail Fear, ha agradecido el respaldo continuado del violinista a la asociación. “Para nosotros es un honor poder contar de nuevo con un artista de la sensibilidad y el prestigio de Linus Roth, quien siempre ha mostrado una enorme cercanía con nuestra asociación y con la causa que defendemos”, ha afirmado.

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer lleva 25 años prestando ayuda a pacientes y familiares durante los tratamientos contra esta enfermedad. Entre otras acciones, financia traslados y tratamientos fuera de las islas, facilita material sanitario y desarrolla distintos proyectos de apoyo sociosanitario.

Este año, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, la entidad ha puesto en marcha el proyecto piloto Hospice, un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a enfermos de cáncer en fase final de vida y a sus familiares en el municipio.

Además, durante 2025 la asociación sufragó un nuevo coche para la Unidad de Cuidados Paliativos, así como 46 sillones y mesas auxiliares para el hospital de día oncológico y la sala de radiología. También mantiene activa una campaña para promover la detección precoz del cáncer de colon, después de que la participación en este cribado se situara en 2024 en el 28%.

En los últimos años, IFCC ha financiado además sillones reclinables para pacientes de Oncología de Can Misses, televisores y auriculares para la sala de quimioterapia, la decoración de consultas de enfermería oncológica y cuidados paliativos, un endoscopio para el Hospital de Formentera y varios vehículos para la Unidad de Paliativos.