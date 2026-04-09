Del verano de lujo de Rafael Nadal en Ibiza al nuevo capricho de Carlos Alcaraz: así es su catamarán de 10 millones

Carlos Alcaraz ya también juega en la liga del lujo en el mar. El número uno del mundo ha encargado un Sunreef ULTIMA 88 totalmente personalizado, un catamarán valorado en alrededor de 10 millones de euros con el que da un paso que en Mallorca recuerda inevitablemente a Rafa Nadal, otro apasionado de la navegación y propietario desde hace años de un espectacular barco firmado por la misma marca.

Porque sí, ahora hay un nuevo vínculo entre los dos grandes referentes del tenis español: los dos tienen un catamarán de lujo de Sunreef Yachts. Nadal fue uno de los rostros más conocidos en apostar por este tipo de embarcaciones premium. Y ahora Alcaraz sigue un camino muy parecido con un modelo todavía más futurista, tecnológico y exclusivo.

El tenista manacorí Rafa Nadal ha estado en varias ocasiones en Ibiza navegando con su yate Bheetoven acompañado de amigos. Rafa Nadal adquirió en 2016 el MCY76, al que bautizó como Bheetoven. Tiene 23 metros de eslora y se fabrica por encargo a Monte Carlo Yachts (Italia) desde 2,9 millones de euros.

Cuando compró el barco el tenista explicó a Expansión que se había decantado por una embarcación a motor por "la disponibilidad de tiempo". "Debido a mi estilo de vida de hoy en día apenas tengo tiempo de salir a navegar. Necesito planificar constantemente lo que voy a hacer. Con los barcos a vela todo va un poco más despacio y necesitas más tiempo para llegar a destino", puntualizaba.

Un capricho de 10 millones

El barco elegido por Carlos Alcaraz es el Sunreef ULTIMA 88, una de las grandes joyas del astillero de lujo. La embarcación todavía está en construcción, pero ya se conocen algunos de sus grandes atractivos: diseño de vanguardia, amplios espacios abiertos, configuración híbrida para una navegación silenciosa y una propuesta pensada para combinar prestaciones, comodidad y privacidad.

No es un barco cualquiera. Se trata de un catamarán de gran tamaño, moderno y con una imagen muy distinta a la del yate clásico. Sus líneas son más deportivas, más limpias y más cercanas a esa estética futurista que cada vez gana más terreno en el mercado náutico de alta gama.

Así será por dentro

La embarcación de Alcaraz contará con cuatro camarotes para invitados y una gran suite principal en la cubierta principal, concebida como una zona privada para el propietario. Luz natural, amplitud, confort y acabados de alto nivel marcan un interior que busca convertirse en un refugio en mitad del mar.

A ello se suma una potente zona de ocio con Ocean Lounge en la parte trasera, acceso directo al agua, plataforma hidráulica, terrazas laterales desplegables y espacio para disfrutar de motos de agua y otras actividades náuticas. El flybridge, una de las grandes estrellas del barco, está pensado para tomar el sol, comer al aire libre o simplemente desconectar.

En otras palabras: un auténtico hotel de lujo flotante.

El espejo de Rafa Nadal

En Mallorca, este movimiento remite de forma automática a Rafa Nadal. El tenista de Manacor recibió en 2020 el 'Great White', un impresionante 80 Sunreef Power que se convirtió rápidamente en uno de los barcos más comentados vinculados a una figura del deporte.

El catamarán de Nadal, de unos 24 metros y valorado en unos 5,5 millones de euros, fue diseñado también a medida y pensado para navegar con familia y amigos con todas las comodidades. Entre sus grandes reclamos destacan sus enormes espacios exteriores, el flybridge, el garaje para moto de agua y una suite del propietario con balcón privado.

La imagen de Nadal ligado al mar encaja además con su perfil más personal. Su vínculo con Mallorca, con la costa y con la navegación ha sido siempre muy visible, y su barco se convirtió hace tiempo en uno de esos lujos que mejor definen su faceta fuera de las pistas.

Alcaraz sigue la senda

La comparación entre ambos es inevitable. Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal, ha apostado por un catamarán de lujo personalizado. Los dos han confiado en el mismo astillero y los dos han elegido embarcaciones pensadas no solo para navegar, sino para descansar, escapar del foco mediático y disfrutar del mar en un entorno totalmente privado.

Eso sí, hay diferencias. Mientras Nadal optó por un gran catamarán a motor muy enfocado al crucero de lujo, Alcaraz ha puesto el foco en un modelo más nuevo, más radical en diseño y con una tecnología más avanzada, incluida la propulsión híbrida.

Lujo, tenis y mar

El encargo de este barco llega, además, en un momento dulce para el murciano. Su 2026 está siendo brillante y su nombre no deja de crecer tanto dentro como fuera de las pistas. A ese éxito deportivo ahora suma una imagen de exclusividad que lo acerca todavía más a esa dimensión de gran estrella global que durante años ha representado Rafa Nadal.

Con este nuevo catamarán, Alcaraz no solo presume de lujo. También refuerza una idea muy clara: el mar sigue siendo uno de los grandes refugios de los tenistas españoles. Y en eso, como en tantas otras cosas, el murciano vuelve a aparecer siguiendo la estela de Rafa Nadal.