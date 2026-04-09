Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses IbizaRobert HäusserPlanes fin de semanaProducto local
instagramlinkedin

Astronomía

El universo visto desde Ibiza llega a Sa Nostra Sala

La Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) inaugura ‘L’Univers des d’Eivissa’, una muestra con 30 imágenes del cosmos para celebrar su 70 aniversario

Fotografía tomada por L’Agrupació Astronòmica d’Eivissa

Fotografía tomada por L’Agrupació Astronòmica d’Eivissa / Faustino Márquez

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La sala de exposiciones Sa Nostra Sala acogerá a partir del próximo 16 de abril la muestra ‘L’Univers des d’Eivissa’, una exposición de fotografías astronómicas realizadas en los últimos años en la isla por miembros de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE). La iniciativa forma parte de los actos con los que la entidad conmemora su 70 aniversario durante este 2026.

La exposición, organizada conjuntamente por la AAE y la conselleria de Cultura y Patrimonio, reúne una treintena de imágenes de distintos formatos en las que pueden verse nebulosas, galaxias, planetas y otros objetos celestes captados desde los observatorios de Puig des Molins y Cala d’Hort, así como con equipos propios de los socios de la agrupación.

Algunas de las instantáneas han sido distinguidas por la NASA con el reconocimiento APOD (Astronomy Picture of the Day). La muestra permitirá contemplar paisajes del universo que solo pueden apreciarse mediante fotografías de larga exposición y telescopios de gran tamaño. En ella se podrán observar también cúmulos estelares, cometas y regiones de formación de estrellas.

La inauguración tendrá lugar el jueves 16 de abril y la exposición permanecerá abierta hasta mediados de mayo, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.

La Agrupació Astronòmica d’Eivissa ha enviado, además, invitaciones a institutos y otros centros públicos de la isla para que visiten la muestra. Los recorridos estarán guiados por miembros de la entidad, que explicarán al público el contenido y el valor científico de las imágenes expuestas.

La exposición incluye también fotografías de actividades y momentos destacados de la historia de la AAE, cuyos orígenes se remontan a 1956, con la construcción del actual observatorio de Puig des Molins. La agrupación vivió una nueva etapa a partir de 2010, coincidiendo con la construcción del observatorio de Cala d’Hort.

Noticias relacionadas y más

Entre las piezas destacadas de la muestra figura además el histórico telescopio del observatorio, construido hace más de un siglo y considerado hoy una auténtica pieza de museo. Este instrumento estuvo en funcionamiento desde la inauguración del observatorio, e incluso antes, hasta su desmantelamiento a comienzos de este siglo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

El puerto de Ibiza recibirá tres cruceros varias jornadas de este verano e incluso más en "casos excepcionales"

El puerto de Ibiza recibirá tres cruceros varias jornadas de este verano e incluso más en "casos excepcionales"

Wanna, un saharaui temporero en Ibiza, en el último desfile militar del Frente Polisario en Tinduf

Wanna, un saharaui temporero en Ibiza, en el último desfile militar del Frente Polisario en Tinduf

José Torres, usuario del aparcamiento del hospital Can Misses de Ibiza: "En horas punta, ni te acerques"

José Torres, usuario del aparcamiento del hospital Can Misses de Ibiza: "En horas punta, ni te acerques"

La nueva norma de mascotas de la UE que afectará a Ibiza: obligatorio el pasaporte para perros y gatos que viajen desde este mes

La nueva norma de mascotas de la UE que afectará a Ibiza: obligatorio el pasaporte para perros y gatos que viajen desde este mes

Cuenta atrás para la demolición del mamotreto de una playa virgen de Ibiza: 1,7 millones y un año de obras

Cuenta atrás para la demolición del mamotreto de una playa virgen de Ibiza: 1,7 millones y un año de obras

El universo visto desde Ibiza llega a Sa Nostra Sala

El universo visto desde Ibiza llega a Sa Nostra Sala

Miguel Tur, presidente de Restauración: "Escoger producto local es cuidar el ADN de Ibiza"

Miguel Tur, presidente de Restauración: "Escoger producto local es cuidar el ADN de Ibiza"

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
Tracking Pixel Contents