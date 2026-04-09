El universo visto desde Ibiza llega a Sa Nostra Sala

La sala de exposiciones Sa Nostra Sala acogerá a partir del próximo 16 de abril la muestra ‘L’Univers des d’Eivissa’, una exposición de fotografías astronómicas realizadas en los últimos años en la isla por miembros de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE). La iniciativa forma parte de los actos con los que la entidad conmemora su 70 aniversario durante este 2026.

La exposición, organizada conjuntamente por la AAE y la conselleria de Cultura y Patrimonio, reúne una treintena de imágenes de distintos formatos en las que pueden verse nebulosas, galaxias, planetas y otros objetos celestes captados desde los observatorios de Puig des Molins y Cala d’Hort, así como con equipos propios de los socios de la agrupación.

Algunas de las instantáneas han sido distinguidas por la NASA con el reconocimiento APOD (Astronomy Picture of the Day). La muestra permitirá contemplar paisajes del universo que solo pueden apreciarse mediante fotografías de larga exposición y telescopios de gran tamaño. En ella se podrán observar también cúmulos estelares, cometas y regiones de formación de estrellas.

La inauguración tendrá lugar el jueves 16 de abril y la exposición permanecerá abierta hasta mediados de mayo, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.

La Agrupació Astronòmica d’Eivissa ha enviado, además, invitaciones a institutos y otros centros públicos de la isla para que visiten la muestra. Los recorridos estarán guiados por miembros de la entidad, que explicarán al público el contenido y el valor científico de las imágenes expuestas.

La exposición incluye también fotografías de actividades y momentos destacados de la historia de la AAE, cuyos orígenes se remontan a 1956, con la construcción del actual observatorio de Puig des Molins. La agrupación vivió una nueva etapa a partir de 2010, coincidiendo con la construcción del observatorio de Cala d’Hort.

Entre las piezas destacadas de la muestra figura además el histórico telescopio del observatorio, construido hace más de un siglo y considerado hoy una auténtica pieza de museo. Este instrumento estuvo en funcionamiento desde la inauguración del observatorio, e incluso antes, hasta su desmantelamiento a comienzos de este siglo.