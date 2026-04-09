Taxis en Ibiza: Sant Josep recula y adelanta la entrada en funcionamiento de las licencias estacionales

El Ayuntamiento de Sant Josep recula y decide adelantar en una semana la entrada en funcionamiento de las licencias estacionales de taxi que funcionarán este verano en el municipio, que tiene entre sus responsabilidades el servicio en el aeropuerto, punto clave de la movilidad de toda la isla al ser la principal vía de entrada y salida de turistas.

Tras consultar, explican desde el equipo de gobierno del PP, los datos de reservas de entrada tanto en la terminal de es Codolar como en el puerto de Ibiza, y después de comprobar que varios hoteles han decidido adelantar su apertura esta temporada, el Consistorio ha decidido poner en marcha el primer turno de las estacionales el 24 de este mes de abril. El segundo lo hará el 8 de mayo, momento a partir del cual estarán en servicio las 180 licencias temporales previstas para esta temporada.

Un taxi estacional caraga en el aeropuerto en una imagen de archivo. / J.A. Riera / JA RIERA

Durante el pleno celebrado por el Consistorio a finales del pasado mes de febrero, se informó de que la junta local del Consistorio había modificado un mes antes el plan de actuación para el periodo de 2025 a 2028 que publicó el 11 de febrero de 2025 en el BOIB, de manera que había cambiado las fechas de inicio para la temporada en cuanto a la operativa de las estacionales. Así, si inicialmente se fijaron dos fechas de inicio de los turnos estacionales: uno de los turnos empezaba el 15 de abril, y el otro, el 1 de mayo de 2026, tras la modificación introducida, el primero lo haría el 1 de mayo, y el segundo, el 15 del mismo mes. Finalmente, los estacionales del primer turno empezarán a dar servicio el viernes 24 de este mes y los del segundo, el 8 de mayo.

El alcalde, Vicent Roig, explica este jueves a Diario de Ibiza que han detectado un incremento de las reservas turísticas entre los días 20 y 26 de este mes, lo que les ha empujado, junto a la situación excepcional provocada por el ataque de Estados Unidos a Irán, a "revisar la documentación" y los datos que manejaron en su momento para fijar los primeros plazos (1 de mayo el primer turno y 15 del mismo mes, el segundo).

Responsabilidad y datos

Roig asegura que tanto esta decisión como la anterior se adoptan "con responsabilidad": "Como hacemos siempre, y sobre todo consultando" tanto a los hoteleros como "a las tres asociaciones de taxistas" del municipio, de conductores y de propietarios. "El servicio de taxi es esencial y público" y la responsabilidad del equipo de gobierno es "darlo correctamente a los visitantes". Roig insiste en que la decisión de adelantar la puesta en marcha de estas licencias se adopta desde "la responsabilidad y la seriedad y con datos".

Precisamente, desde la asociación Conductores Profesionales Taxi Sant Josep de sa Talaia expresan este jueves a través de una nota su "agradecimiento a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep por haber tenido en consideración su propuesta en relación a la fecha de inicio del servicio de las licencias temporales de taxi del municipio". Desde este colectivo, valoran "la sensibilidad mostrada por la Junta de Gobierno" porque "ha escuchado a los sectores implicados y ha adoptado una decisión acorde a las necesidades reales del servicio". Esto demuestra de nuevo, dicen, su "compromiso con la mejora del transporte público y con el correcto funcionamiento del sector del taxi en Sant Josep".

Además, destacan "especialmente la disposición al diálogo, la receptividad y la voluntad de corregir o ajustar decisiones cuando así lo requieren las circunstancias y el interés general. Este gesto contribuye a fortalecer la colaboración entre la administración local y los profesionales del taxi, garantizando un servicio más eficiente y adaptado tanto a los residentes como a los visitantes".