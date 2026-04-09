Las familias de Ibiza ya pueden pedir plaza para las escuelas de verano de Sant Antoni: 350 plazas disponibles

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado la programación de las escuelas de verano municipales para 2026, una propuesta dirigida a facilitar la conciliación familiar y laboral durante los meses estivales. La oferta está destinada a menores de entre 3 y 16 años y se desarrollará en los colegios Cervantes y Sant Antoni y el Espai Jove, a los que se suma la escuela de verano del complejo deportivo Can Coix.

Las actividades para niños de 3 a 11 años se llevarán a cabo en los colegios colegios Cervantes y Sant Antoni, mientras que los jóvenes de entre 12 y 16 años participarán en la programación organizada en el Espai Jove. El servicio estará disponible del 1 de julio al 28 de agosto, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas. Además, habrá servicio de acogida matinal de 7.30 a 9 horas, recogida de 14 a 15 horas y comedor con tupper.

Como en años anteriores, se mantienen las semanas extraordinarias, recuperadas en 2024. Este servicio se ofrecerá del 22 al 30 de junio y del 1 al 4 de septiembre en el Espai Jove para menores escolarizados de entre 3 y 11 años.

En total, el Consistorio ofertará 350 plazas: 300 en los colegios municipales y 50 en el Espai Jove. El precio será de 200 euros al mes y 360 euros por dos meses. Los servicios de acogida matinal y recogida costarán 50 euros mensuales cada uno. Las familias numerosas, monoparentales y aquellas con certificado de discapacidad podrán beneficiarse de una reducción del 50% en las tarifas.

Además, se reservarán plazas para familias derivadas desde los Servicios Sociales por motivos económicos, sociales o personales, con ayudas que podrán cubrir el 50% o el 100% del coste, según cada caso. Por otra parte, el municipio también contará con la escuela de verano del complejo deportivo Can Coix, organizada por la concejalía de Deportes. Esta propuesta se desarrollará del 22 de junio al 9 de septiembre de 2026 y está dirigida a niños de entre 3 y 12 años.

La escuela de Can Coix ofrecerá actividades físicas, deportivas y artísticas, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. También dispondrá de servicio de guarda de 7.45 a 9 horas y de 14 a 15.15 horas, con opción de comedor. En este caso se ofertarán 80 plazas, además de diez reservadas para personas con diversidad funcional mediante un proyecto conjunto con la asociación Apneef.

Los precios en Can Coix se mantienen en 280 euros al mes y 480 euros por los dos meses de julio y agosto. También se podrán contratar las semanas extra de junio y septiembre, así como los servicios de matinera y comedor.

Para participar tanto en las escuelas municipales como en la de Can Coix será necesario estar empadronado en Sant Antoni y presentar la solicitud de preinscripción. El plazo permanecerá abierto del 20 al 28 de abril. Las solicitudes podrán tramitarse de forma telemática a través de la web municipal o presencialmente en el Centro de Información Joven, ubicado en el Espai Jove, para las escuelas municipales, y en la recepción de Can Coix para esta escuela, de lunes a viernes de 8 a 21.30 horas.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 8 de mayo, con un plazo de reclamaciones hasta el día 12. Las listas definitivas se darán a conocer el 14 de mayo y el periodo de pago de matrículas finalizará el 22 de mayo.

La adjudicación de plazas en las escuelas municipales se realizará mediante un sistema de puntuación que valorará si los progenitores o tutores trabajan, si se trata de familias monoparentales o numerosas, o si existe algún miembro con discapacidad. En caso de empate, se atenderá al orden de inscripción. En Can Coix, la adjudicación de plazas se hará por sorteo.