Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaDelincuencia en IbizaAsentamientos en IbizaCentro de interpretación IbizaDeporte y Bienestar
instagramlinkedin

El álbum

Sa Caleta: el cartel avisa, pero no siempre convence

Sa Caleta: el cartel avisa, pero no siempre convence | TONI ESCOBAR

Sa Caleta: el cartel avisa, pero no siempre convence | TONI ESCOBAR

El cartel, en sa Caleta, indica claramente que no se puede pasar y alerta del riesgo de desprendimientos, aunque al fondo se distinguen dos personas que parecen haber interpretado la advertencia más como sugerencia que como prohibición. No son las únicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
  2. Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
  3. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  4. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  5. Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
  6. La Policía Local de Sant Josep anuncia 11 denuncias en una campaña de control sobre el paseo de animales de compañía
  7. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  8. Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo

Sa Caleta: el cartel avisa, pero no siempre convence

Llama la atención: El retraso en la apertira del Centro de Interpretación de sa Caleta, en Ibiza

La huella fotográfica de Robert Häusser en Ibiza

La huella fotográfica de Robert Häusser en Ibiza

El Consell asegura que todos los tótems de autobús de Ibiza “funcionarán antes del verano”

El Consell asegura que todos los tótems de autobús de Ibiza “funcionarán antes del verano”

Alsa admite "errores" y refuerza las rutas de autobuses de Ibiza: "Lo que queremos es dar servicio, no dejar a la gente tirada"

Alsa admite "errores" y refuerza las rutas de autobuses de Ibiza: "Lo que queremos es dar servicio, no dejar a la gente tirada"

¿Quieres trabajar con Dabiz Muñoz en Ibiza? El chef busca personal de cocina, sala y barra para su restaurante en Platja d'en Bossa

¿Quieres trabajar con Dabiz Muñoz en Ibiza? El chef busca personal de cocina, sala y barra para su restaurante en Platja d'en Bossa

Premio a quienes de verdad usan el producto de Ibiza en sus recetas: todos los galardonados

Premio a quienes de verdad usan el producto de Ibiza en sus recetas: todos los galardonados

Un autobús averiado obliga a cortar el tráfico en Sant Antoni cerca de una hora

Un autobús averiado obliga a cortar el tráfico en Sant Antoni cerca de una hora
Tracking Pixel Contents