El puerto de Ibiza recibirá tres cruceros a la vez varios días de este verano e incluso más en "casos excepcionales"

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha definido la planificación de escalas de cruceros turísticos en el puerto de Ibiza para este año 2026, periodo en el que tiene reservas para un total de 205 escalas. El organismo que gestiona los puertos de interés general, entre ellos los de Ibiza y Formentera, explica que se ha fijado como objetivo "garantizar una operativa ordenada, preservar la movilidad en el entorno portuario y ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros" de estas embarcaciones turísticas.

La llegada hasta hace poco de varios de estos buques de gran eslora dedicados al turismo en un mismo día y sin programar provocaba importantes problemas de movilidad en la zona de es Botafoc, donde amarran, y la falta de transporte público suficiente, o de alternativas para salir y entrar de este espacio portuario, dejaba a cientos de cruceristas tirados, sin poder visitar la isla. Consell y Ayuntamiento de Ibiza pactaron con la APB medidas para solucionar este caos. Y se llegó a acordar que el puerto no recibiera más de dos cruceros a la vez.

Reunión con las navieras

De hecho, el Consell anunció hace apenas un mes una reunión con las empresas navieras para mejorar la gestión de las llegadas de cruceros a la isla, con el objetivo de conseguir que nunca coincidan más de dos de estas enormes mastodónticas naves en el puerto.

Para este año, la APB explica que la programación organiza estas escalas "conforme a los criterios de planificación establecidos por la APB para compatibilizar el tráfico de cruceros con el resto de la actividad portuaria". En el puerto de Ibiza, recuerda el organismo portuario, "los cruceros se concentran en los atraques de la zona de es Botafoc, que incluyen los pantalanes, el muelle del dique y el muelle adosado, mientras que el resto de muelles se destinan a las líneas regulares de cabotaje que conectan la isla con otros puertos del archipiélago y la península".

Dos cruceros en el puerto de es Botafoc a finales del pasado mes de octubre. / J.A. Riera / Juan Antonio Riera

La planificación prevé que, en la mayoría de jornadas, el puerto de Ibiza reciba "uno o dos cruceros, mientras que la coincidencia de tres buques se limita a días concretos y se gestiona mediante la distribución horaria de las llegadas y el uso de distintos atraques". En "casos excepcionales", reconocen desde la APB, "puede coincidir un número mayor de buques cuando alguno de ellos es de menor tamaño o realiza escalas con horarios diferenciados, lo que permite mantener el equilibrio operativo y evitar picos de concentración de pasajeros".

Uno de los principales criterios de esta planificación, añaden, es "escalonar la llegada de los buques para evitar coincidencias con las operaciones de embarque y desembarque de las líneas regulares y asegurar un tránsito fluido de pasajeros en la terminal. Por este motivo, los cruceros acceden al puerto a partir de las 11.30 horas, salvo excepciones previamente autorizadas".

El umbral de los 3.000 pasajeros por hora

Además, la programación tiene en cuenta "el ritmo de desembarque para que no supere los 3.000 pasajeros por hora", un umbral que, según la APB, "permite mantener una movilidad adecuada en la terminal y evitar saturaciones en los sistemas de transporte asociados, como el bus náutico, el autobús urbano o el servicio de taxis".

La Autoridad Portuaria de Baleares asegura que este sistema busca "compatibilizar la actividad del tráfico de cruceros con el funcionamiento del puerto y la movilidad de la ciudad, garantizando una gestión ordenada de las escalas y una experiencia satisfactoria para los visitantes que llegan a Ibiza por vía marítima".

La programación podrá "ajustarse a lo largo del año en función de necesidades operativas o cambios en los itinerarios de las navieras, manteniendo", según la APB, "los criterios de seguridad, eficiencia y calidad del servicio que rigen la actividad del puerto".