El PSOE exige a Vicent Marí que "dé la cara" por el caos del nuevo servicio de autobús en Ibiza

El Grupo PSOE en el Consell de Ibiza ha exigido este jueves al presidente de la institución, Vicent Marí, que comparezca públicamente para dar explicaciones ante los problemas registrados en la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público por carretera.

La formación socialista califica la situación de “caos absoluto” y considera que el equipo de gobierno, del Partido Popular, no puede derivar toda la responsabilidad a la empresa concesionaria. Según el PSOE, el Consell es el responsable de la planificación del servicio y, por tanto, también de asumir las explicaciones ante la ciudadanía.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, criticó que Vicent Marí no haya dado la cara ante las incidencias detectadas en los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema. En este sentido, señaló que numerosos usuarios están llegando tarde al trabajo, quedándose en las paradas sin información clara o encontrándose con carteles antiguos y horarios erróneos.

El PSOE asegura que la implantación del nuevo modelo, que debía suponer una mejora del transporte público en la isla, ha derivado en escenas de confusión en distintos puntos de Ibiza. La formación denuncia esperas prolongadas, autobuses que no pasan y líneas desbordadas, además de una falta generalizada de información sobre rutas y horarios.

Los opositores muestran especial preocupación por la situación de las personas mayores. López Bonet lamentó que haya usuarios de edad avanzada desorientados en las paradas debido a la permanencia de cartelería obsoleta y a la ausencia de indicaciones claras sobre los cambios introducidos.

Por todo ello, el Grupo socialista reclama que Vicent Marí comparezca para pedir disculpas y asumir responsabilidades por la gestión del nuevo servicio. La portavoz insistió en que el Consell Insular es la administración que adjudica el contrato y debe garantizar el correcto funcionamiento del transporte público.