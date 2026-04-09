Cuándo es el próximo festivo en Ibiza y qué tiendas abren: excepciones y horarios

Después de las vacaciones de Semana Santa, son muchos los que miran de nuevo el calendario en busca del próximo festivo en Ibiza y, afortunadamente, no habrá que esperar mucho. Será el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Esta festividad, de ámbito nacional, conmemora la lucha por los derechos laborales y rinde homenaje a los ‘Mártires de Chicago’, un grupo de sindicalistas ejecutado en 1886 tras participar en huelgas para conseguir la jornada laboral de 8 horas. En España, este día se consolidó como un símbolo de la mejora de las condiciones de trabajo y es una de las fechas más señaladas del calendario laboral.

¿Abrirán los comercios en Mallorca?

El 1 de mayo no está incluido en el calendario de apertura comercial, de modo que los comercios y grandes superficies de las islas deberán permanecer cerrados.

Las próximos festivos en los que el comercio de Baleares sí tiene permiso para abrir son:

15 de agosto (Asunción de la Virgen).

(Asunción de la Virgen). 6 de septiembre (Domingo antes del inicio escolar).

(Domingo antes del inicio escolar). 29 de noviembre (Domingo posterior al Black Friday).

(Domingo posterior al Black Friday). 6, 20 y 26 de diciembre (Campaña de Navidad).

Las posibles excepciones

No obstante, la normativa comercial contempla algunas excepciones. Determinados establecimientos disfrutan de un régimen especial de horarios, que les permite abrir sus puertas los 365 días al año. Se trata de tiendas dedicadas a la venta de pastelería y respostería, pan, platos preparados, prensa, combustible y floristerías. También podrán abrir los locales situados en estaciones aquellos de conveniencia de menos de 500 m2, abiertos al menos 18 horas al día y que tengan una oferta similar de libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios.

Asimismo, podrán permanecer abiertos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados.