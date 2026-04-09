Cuándo es el próximo festivo en Ibiza y qué tiendas abren: excepciones y horarios
Esta festividad, de ámbito nacional, conmemora la lucha por los derechos laborales
Duna Márquez
Después de las vacaciones de Semana Santa, son muchos los que miran de nuevo el calendario en busca del próximo festivo en Ibiza y, afortunadamente, no habrá que esperar mucho. Será el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Esta festividad, de ámbito nacional, conmemora la lucha por los derechos laborales y rinde homenaje a los ‘Mártires de Chicago’, un grupo de sindicalistas ejecutado en 1886 tras participar en huelgas para conseguir la jornada laboral de 8 horas. En España, este día se consolidó como un símbolo de la mejora de las condiciones de trabajo y es una de las fechas más señaladas del calendario laboral.
¿Abrirán los comercios en Mallorca?
El 1 de mayo no está incluido en el calendario de apertura comercial, de modo que los comercios y grandes superficies de las islas deberán permanecer cerrados.
Las próximos festivos en los que el comercio de Baleares sí tiene permiso para abrir son:
- 15 de agosto (Asunción de la Virgen).
- 6 de septiembre (Domingo antes del inicio escolar).
- 29 de noviembre (Domingo posterior al Black Friday).
- 6, 20 y 26 de diciembre (Campaña de Navidad).
Las posibles excepciones
No obstante, la normativa comercial contempla algunas excepciones. Determinados establecimientos disfrutan de un régimen especial de horarios, que les permite abrir sus puertas los 365 días al año. Se trata de tiendas dedicadas a la venta de pastelería y respostería, pan, platos preparados, prensa, combustible y floristerías. También podrán abrir los locales situados en estaciones aquellos de conveniencia de menos de 500 m2, abiertos al menos 18 horas al día y que tengan una oferta similar de libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios.
Asimismo, podrán permanecer abiertos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano