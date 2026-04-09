Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses IbizaRobert HäusserPlanes fin de semanaProducto local
instagramlinkedin

Turismo

La patronal Exceltur destaca el esfuerzo de Ibiza contra la oferta de viviendas turísticas ilegales

El descenso porcentual más acusado de todo el país se da en Ibiza, con una caída del 70,5 %

Anuncio de prohibición de alquiler turístico en un edificio plurifamiliar de Ibiza.

Anuncio de prohibición de alquiler turístico en un edificio plurifamiliar de Ibiza. / César Navarro Adame / Cesar Navarro

Redacción Digital

Efe

Ibiza/Madrid

La alianza turística Exceltur ha hecho balance del estado del sector en todo el país y ha analizado el impacto en los destinos vacacionales de las viviendas turísticas (VUT), cuyo número cayó entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año en 31.500, un 8,8%. Exceltur atribuye el recorte a la implantación de la Ventanilla Única Digital, que obliga a incorporar un número de registro en los anuncios que se suben a las plataformas. De hecho, y como ya apuntara en su informe de octubre del año pasado, valora especialmente el esfuerzo de las administraciones públicas, entre ellas el Consell de Ibiza, en la lucha para ordenar esta oferta.

El estudio presentado este jueves por Exceltur, dentro de sus previsiones para el ejercicio, refleja que en las 25 ciudades españolas con mayor presencia turística, el número medio de plazas VUT se sitúa en 329.221, frente a las más de 360.000 a cierre de febrero del año pasado.

Un inspector coloca un precinto en la puerta de un piso turístico sin licencia de Ibiza.

Un inspector coloca un precinto en la puerta de un piso turístico sin licencia de Ibiza. / Consell de Ibiza

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha destacado en una rueda de prensa que este recorte es, sobre todo, efecto de la ventanilla única pero también del esfuerzo de municipios y comunidades autónomas por ordenar la oferta turística, y ha destacado el caso de Ibiza.

Madrid y Barcelona, con 70.106 y 64.842 plazas, respectivamente, registraron descensos del 10,8 % y del 5,2 %, lo que implica una reducción conjunta de más de 12.000 plazas en el inicio del año.

El descenso más acusado

Se observan también correcciones significativas en Valencia (14,8%) y Alicante (18,3%), que en conjunto reducen su oferta en más de 8.000 plazas, reflejo de una mayor efectividad de los instrumentos de ordenación y control del alojamiento turístico, según Exceltur.

El descenso porcentual más acusado se dio en Ibiza, con una caída del 70,5%, hasta 447 viviendas, y en Palma contabilizaron un recorte del 37,9% (hasta 3.585 casas).

Exceltur entiende que estas caídas revalidan el compromiso en la contención de la oferta de alojamiento intrusiva, si bien estos descensos se producen sobre niveles ya reducidos tras los esfuerzos regulatorios implementados en fases anteriores.

Hubo también una caída significativa en A Coruña (38,6%), que contabiliza tras este descenso 1,576 plazas de este tipo; y del 24,5% en Santander, que computa 3.506 plazas en VUT.

Noticias relacionadas y más

Por el contrario, entre las 25 principales ciudades analizadas, únicamente Málaga (+1,6%), Sevilla (+1,1%) y Granada (+0,3%) muestran ligeros incrementos en la oferta de plazas VUT, aunque estos aumentos se producen a ritmos cada vez más contenidos, lo que apunta a un progresivo cambio de tendencia también en estos destinos, señala la alianza turística.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

El negocio de la vivienda en Ibiza: habitaciones a 1.250 euros en un mismo bloque de Sant Antoni

El negocio de la vivienda en Ibiza: habitaciones a 1.250 euros en un mismo bloque de Sant Antoni

Conocer las entrañas de la iglesia más emblemática del norte de Ibiza: abiertas las inscripciones para la visita teatralizada al templo de Balansat

Conocer las entrañas de la iglesia más emblemática del norte de Ibiza: abiertas las inscripciones para la visita teatralizada al templo de Balansat

La patronal Exceltur destaca el esfuerzo de Ibiza contra la oferta de viviendas turísticas ilegales

La patronal Exceltur destaca el esfuerzo de Ibiza contra la oferta de viviendas turísticas ilegales

Alumnos del Quartó de Portmany quieren salvar las tortugas marinas en Ibiza

El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

Le paran en un control de tráfico y acaba detenido al pillarle con cocaína

Espectaculares imágenes de la niebla en el norte de Ibiza

Espectaculares imágenes de la niebla en el norte de Ibiza

Atención conductores: cortes de tráfico en una de las arterias principales de Ibiza por reasfaltado

Atención conductores: cortes de tráfico en una de las arterias principales de Ibiza por reasfaltado
Tracking Pixel Contents