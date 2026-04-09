La patronal Exceltur destaca el esfuerzo de Ibiza contra la oferta de viviendas turísticas ilegales

La alianza turística Exceltur ha hecho balance del estado del sector en todo el país y ha analizado el impacto en los destinos vacacionales de las viviendas turísticas (VUT), cuyo número cayó entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año en 31.500, un 8,8%. Exceltur atribuye el recorte a la implantación de la Ventanilla Única Digital, que obliga a incorporar un número de registro en los anuncios que se suben a las plataformas. De hecho, y como ya apuntara en su informe de octubre del año pasado, valora especialmente el esfuerzo de las administraciones públicas, entre ellas el Consell de Ibiza, en la lucha para ordenar esta oferta.

El estudio presentado este jueves por Exceltur, dentro de sus previsiones para el ejercicio, refleja que en las 25 ciudades españolas con mayor presencia turística, el número medio de plazas VUT se sitúa en 329.221, frente a las más de 360.000 a cierre de febrero del año pasado.

Un inspector coloca un precinto en la puerta de un piso turístico sin licencia de Ibiza. / Consell de Ibiza

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha destacado en una rueda de prensa que este recorte es, sobre todo, efecto de la ventanilla única pero también del esfuerzo de municipios y comunidades autónomas por ordenar la oferta turística, y ha destacado el caso de Ibiza.

Madrid y Barcelona, con 70.106 y 64.842 plazas, respectivamente, registraron descensos del 10,8 % y del 5,2 %, lo que implica una reducción conjunta de más de 12.000 plazas en el inicio del año.

El descenso más acusado

Se observan también correcciones significativas en Valencia (14,8%) y Alicante (18,3%), que en conjunto reducen su oferta en más de 8.000 plazas, reflejo de una mayor efectividad de los instrumentos de ordenación y control del alojamiento turístico, según Exceltur.

El descenso porcentual más acusado se dio en Ibiza, con una caída del 70,5%, hasta 447 viviendas, y en Palma contabilizaron un recorte del 37,9% (hasta 3.585 casas).

Exceltur entiende que estas caídas revalidan el compromiso en la contención de la oferta de alojamiento intrusiva, si bien estos descensos se producen sobre niveles ya reducidos tras los esfuerzos regulatorios implementados en fases anteriores.

Hubo también una caída significativa en A Coruña (38,6%), que contabiliza tras este descenso 1,576 plazas de este tipo; y del 24,5% en Santander, que computa 3.506 plazas en VUT.

Por el contrario, entre las 25 principales ciudades analizadas, únicamente Málaga (+1,6%), Sevilla (+1,1%) y Granada (+0,3%) muestran ligeros incrementos en la oferta de plazas VUT, aunque estos aumentos se producen a ritmos cada vez más contenidos, lo que apunta a un progresivo cambio de tendencia también en estos destinos, señala la alianza turística.