La nueva norma de mascotas de la UE que afectará a Ibiza: obligatorio el pasaporte para perros y gatos que viajen desde este mes

Ibiza se prepara para adaptarse a la nueva normativa de la Unión Europea que afecta a los desplazamientos con mascotas, una medida que entra en vigor este mes de abril y que impactará especialmente en territorios insulares como Ibiza y Formentera, con alto tránsito de viajeros acompañados de perros y gatos.

Los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares europeos, y su presencia en viajes por vacaciones, mudanzas o visitas familiares ha aumentado de forma notable en los últimos años. Ante esta realidad, la Unión Europea ha decidido reforzar el control sobre su movilidad con nuevas exigencias sanitarias y documentales.

A partir del 22 de abril, será obligatorio que todos los perros y gatos que se desplacen entre Estados miembros cuenten con un pasaporte europeo individual. Este documento será imprescindible para cualquier viaje sin fines comerciales dentro del territorio comunitario.

El pasaporte incluye información detallada del animal, como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación, los tratamientos veterinarios y la validación de un veterinario. No se trata de un simple trámite, sino de una herramienta clave para garantizar el control sanitario y la trazabilidad de las mascotas.

La medida se enmarca en el Reglamento (UE) 2016/429, actualizado en 2026, con el objetivo de unificar las normas entre los países de la Unión Europea. Con ello, Bruselas busca evitar diferencias legislativas que puedan facilitar el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.

Otro de los pilares de esta normativa es el refuerzo del control sanitario. Las autoridades podrán verificar con mayor facilidad que los animales cumplen con los requisitos de salud, reduciendo así el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, también hacia las personas.

En España, el impacto será limitado, ya que la mayoría de perros y gatos ya dispone de este pasaporte, que suele emitirse en las clínicas veterinarias cuando se implanta el microchip, obligatorio por ley. No obstante, los propietarios deberán cumplir ciertos requisitos antes de viajar.

Entre ellos, contar con la vacuna contra la rabia administrada al menos 21 días antes del desplazamiento, realizar una desparasitación específica en los días previos, que el animal tenga al menos 12 semanas de edad y disponer de un certificado veterinario que acredite su buen estado de salud.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias importantes: desde la retención del animal en frontera o su cuarentena, hasta su devolución al país de origen. Además, en España las sanciones económicas pueden alcanzar los 50.000 euros en los casos más graves.