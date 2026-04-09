El negocio de la vivienda en Ibiza: habitaciones a 1.250 euros en un mismo bloque de Sant Antoni

Un edificio de la calle Holanda de Sant Antoni es el ejemplo perfecto del negocio que no pocos se han montado con la vivienda en la isla. Y no hablamos de mansiones, villas o exclusivos apartamentos de lujo. Para nada. Se trata de pisos normales y corrientes, grandes, eso sí, pero normales. Sin ningún tipo de lujo. Y en el que se encuentran varias habitaciones, tres, al menos, por temporada, según puede verse en la plataforma inmobiliaria Idealista, donde se pueden comprobar los pingües beneficios que deja este negocio en un momento en el que quienes vienen a la isla en verano están desesperados por encontrar un lugar en el que vivir. O al menos dormir.

Los anuncios aparecen uno al lado del otro cuando se filtran las búsquedas y se ordenan por precio. Y es que dos de las habitaciones tienen el mismo precio: 1.250 euros. En la descripción aparentan ser dos pisos diferentes, ya que una de las habitaciones aseguran que está en un ático y otra, en un primer piso. Sin embargo, las fotos son las mismas, lo que hace pensar que podría tratarse de la misma vivienda.

"Se alquila habitación doble con dos camas de 90cms en un piso reformado de 230mts con tres habitaciones dobles amplias, una habitación individual amplia, cocina independiente completamente equipada, salón comedor amplio, dos baños completos, gran lavadero con terraza cubierta 50 mts2, y otra gran terraza solarium de 70mts", se lee en la descripción de uno de los anuncios, que detalla que la habitación está ya disponible y que el contrato finalizará en octubre o noviembre. Además, antes de entrar en el piso hay que abonar un mes por adelantado más dos de fianza. A los 1.250 euros mensuales hay que sumar cien euros en concepto de gastos de luz y agua.

Para optar a la habitación el casero advierte: "Se pedirán ingresos demostrables, nóminas, contratos de trabajo". Además de tener un empleo demostrable, para acceder a la vivieda hay que tener entre 24 y 42 años. Parejas pueden alquilar la habitación, pero no se puede fumar ni se admiten mascotas. El propietario, señala el anuncio, no vive en la casa. Condiciones que son las mismas, exactamente, que las de la otra habitación del mismo edificio. En ambos casos que indica que se buscan inquilinos tranquilos.

En el caso del ático, se aprovecha para señalar que en ese mismo piso se alquila en el mismo piso otra habitación individual "por 850€ con los gastos incluidos".