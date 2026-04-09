El motor pitiuso no se para: Eivissa y Formentera crecen un 2,9% en 2025

El último análisis de coyuntura del Govern balear, presentado la mañana de este jueves, confirma que la economía de las Pitiusas mantiene un ritmo sólido de crecimiento, aunque ligeramente por debajo de Mallorca y por encima de Menorca, en un contexto de progresiva normalización tras los fuertes repuntes de los últimos años.

Según los datos del Ejecutivo autonómico, el Valor Añadido Bruto (VAB) de Ibiza y Formentera creció un 2,9% en 2025, frente al 3,2% de Mallorca y el 2,2% de Menorca . Este comportamiento confirma que el dinamismo económico sigue siendo elevado en el conjunto del archipiélago, aunque con cierta moderación respecto a 2024.

En términos trimestrales, la evolución también muestra un comportamiento equilibrado entre islas. En el cuarto trimestre de 2025, las Pitiusas registraron un crecimiento interanual del 2,7%, en línea con Mallorca y ligeramente por encima de Menorca . Esto apunta a una estabilidad del ciclo económico insular sin grandes divergencias territoriales.

Un crecimiento apoyado en los servicios

El informe destaca que el motor económico sigue siendo el sector servicios, con un crecimiento del 3,2% en 2025, muy por encima del resto de actividades . Este factor resulta especialmente relevante para las Pitiusas, cuya estructura productiva depende en gran medida del turismo.

A nivel autonómico, el gasto turístico alcanzó los 23.406 millones de euros, con un incremento del 4,7%, mientras que el gasto medio por turista y día subió hasta los 197 euros, un máximo histórico . Aunque el informe no desglosa estas cifras por isla, su impacto es particularmente significativo en Ibiza y Formentera, donde el modelo turístico está más orientado al gasto elevado.

Mercado laboral en máximos

El dinamismo económico también se traslada al empleo. Baleares alcanzó en 2025 los 571.475 afiliados, con un crecimiento del 2,8%, en lo que el Govern define como una fase de máximos históricos .

Este comportamiento está estrechamente vinculado al empuje del sector servicios, que lidera la creación de empleo. En territorios como las Pitiusas, con alta estacionalidad pero fuerte actividad turística, este crecimiento refuerza la consolidación del mercado laboral.

Inflación contenida y perspectivas inciertas

El inicio de 2026 llega con un dato positivo: la inflación en Baleares se sitúa en el 2,2% interanual en febrero, el nivel más bajo de los últimos cuatro años y por debajo de la media de 2025 . Este entorno de precios más moderados favorece el consumo, especialmente en economías dependientes del turismo.

Sin embargo, el informe introduce un elemento de incertidumbre: el impacto económico de la guerra en Irán. El Govern advierte de posibles efectos sobre los costes de transporte, la inflación y el turismo, sectores clave para las Pitiusas.

En particular, el encarecimiento del combustible podría trasladarse al precio de los vuelos —recordando que el 85% de los turistas llegan por vía aérea— y afectar tanto al volumen como al gasto turístico . No obstante, Baleares, y especialmente destinos consolidados como Ibiza, presentan mayor resiliencia por su posicionamiento en segmentos de renta media-alta.

Un crecimiento sólido, pero con señales de moderación

En conjunto, las Pitiusas encaran 2026 con una base económica robusta, apoyada en el turismo de alto valor y en un mercado laboral fuerte. Sin embargo, el informe apunta a una posible moderación del crecimiento del PIB debido al contexto internacional y a la evolución de costes e inversión .

El reto, por tanto, será mantener el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad en un escenario global cada vez más incierto, donde factores externos pueden tener un impacto directo en economías altamente abiertas como la pitiusa.