Llama la atención: El retraso en la apertira del Centro de Interpretación de sa Caleta, en Ibiza
El retraso en la apertura del Centro de Interpretación de sa Caleta, que debería haber abierto de nuevo sus puertas el 1 de abril y que no estará listo hasta la segunda quincena del mes. El espacio está aún en obras con la temporada ya comenzada. Lo que sí está casi acabado es el nuevo vallado, que cierra todo el perímetro del centro y los hallazgos arqueológicos.
El caso del camarero fijo discontinuo que ha demandado a su empresa por despido improcedente después de que no le llamara al inicio de temporada. Según la denuncia, la empresa comenzó su actividad el 1 de febrero y en lugar de llamarle para que se incorporara a su puesto, contrató a una persona alemana para cubrirlo. Un caso que se repite en muchos negocios y que puede sentar jurisprudencia.
La decisión del Hospital Can Misses de endurecer el control de su aparcamiento y retirar los vehículos que lleven más de tres días estacionados, a excepción de los ingresos hospitalarios. Una nueva medida para evitar la picaresca de que muchas personas lo utilizan como aparcamiento del barrio o incluso como parking disuasorio de Vila y luego no hay plazas para los pacientes y acompañantes.
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