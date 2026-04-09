El legado abstracto de Rafael Tur Costa toma protagonismo en la Feria de Arte de Mallorca

La figura del artista ibicenco Rafael Tur Costa centrará una de las propuestas más destacadas de la primera edición de Art Cologne Palma de Mallorca, que del 9 al 12 de abril de 2026 se celebrará en el Palau de Congressos de Palma. La feria internacional inaugurará con esta cita un nuevo formato curatorial, 'Focus Balear', dedicado a explorar el contexto artístico de las Islas Baleares y a dar visibilidad a figuras clave de la historia del arte pitiuso.

Impulsado junto al Govern balear, el proyecto arranca con la exposición ‘Experiències abstractes. Juli Ramis-Rafael Tur Costa, 1953-1970’, comisariada por Jaume Reus, que propone una revisión de dos referentes de la abstracción de posguerra vinculados a Baleares: Juli Ramis (Sóller, 1910-Palma, 1990) y Rafael Tur Costa (Santa Eulària des Riu, 1927-2020).

La muestra reúne piezas procedentes de tres importantes colecciones privadas —Col·lecció Serra, Col·lecció Joan Oliver ‘Maneu’ y Col·lecció Tur Witt— y plantea un diálogo entre dos trayectorias artísticas que, desde Mallorca e Ibiza, participaron de los debates estéticos de la abstracción europea durante la segunda mitad del siglo XX.

En el caso de Tur Costa, la exposición pone el foco en uno de los periodos más experimentales de su producción, entre las décadas de 1950 y 1970, cuando desarrolló una pintura abstracta marcada por la importancia de la materia, la textura y la gestualidad. Su obra se sitúa en el contexto de las corrientes informales y existenciales que atravesaron el arte europeo tras la Segunda Guerra Mundial, un marco en el que también se inscribe la trayectoria de Ramis.

Según explica el comisario Jaume Reus, la exposición permite revisar la historia artística de las islas desde una mirada más amplia. “Esta exposición reúne una selección de obras muy significativas y arriesgadas de cada artista de sus periodos más experimentales. Hay que tener en cuenta que las Islas Baleares suelen percibirse como una periferia geográfica. Sin embargo, durante décadas han formado parte de una red muy activa de intercambios artísticos en el Mediterráneo y en Europa. Las trayectorias de Juli Ramis y Rafael Tur Costa muestran hasta qué punto las investigaciones desarrolladas aquí estuvieron conectadas con los debates de la modernidad europea”, señala.

El proyecto destaca además el papel esencial del coleccionismo privado en la preservación del patrimonio artístico balear. Muchas de las obras incluidas en la exposición apenas han sido mostradas públicamente y forman parte de fondos que han contribuido durante décadas a conservar y estudiar este legado.

'Focus Balear' se presenta dentro de la primera edición de Art Cologne Palma de Mallorca, un evento independiente vinculado a la histórica feria alemana 'Art Cologne' y dedicado al arte moderno y contemporáneo, con especial atención al contexto mediterráneo. En esta edición inaugural, la cita reunirá a 88 galerías internacionales, nacionales y de las Islas Baleares, y cuenta con la colaboración del Govern de las Islas Baleares, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y la asociación de galerías Art Palma Contemporani.

Con iniciativas como esta, la feria aspira a reforzar la visibilidad del contexto artístico local y a situar a Baleares como un territorio con una larga tradición de creación, coleccionismo e intercambio cultural en el ámbito mediterráneo, con nombres como el de Rafael Tur Costa como una de sus referencias esenciales.