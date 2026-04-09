Una joven trabaja en tres empleos en un solo día en Ibiza y su rutina deja sin palabras a cientos de personas en redes: "Es intenso pero son días bonitos"

Ibiza vuelve a ser protagonista en redes sociales tras el vídeo de la usuaria de Instagram @emilianaxel, que ha compartido cómo es un día en el que le coinciden sus tres trabajos en la isla, una realidad que solo vive dos veces por semana pero que ha sorprendido a cientos de usuarios.

En el vídeo, la joven comienza su jornada temprano, con energía y café en mano, antes de dirigirse caminando a su primer empleo. Se trata de un restaurante situado a unos 15 minutos de su casa, donde trabaja dos horas diarias encargándose de la limpieza y de dejar todo listo para la apertura, incluyendo un parque infantil. Por este trabajo, explica que gana 12 euros por hora.

Tras terminar, cerrar el local y sacar la basura, continúa su ruta a pie hasta su segundo empleo, ubicado a unos 17 minutos. El destino es un hotel, donde asegura que el trayecto “es una maravilla”. Allí vuelve a hacer una pausa para desayunar antes de empezar una intensa jornada.

Ese día en concreto, detalla que tenía que limpiar cuatro apartamentos completos y realizar cinco repasos adicionales. Según muestra en el vídeo, los espacios pasan de estar desordenados a quedar completamente listos para nuevos huéspedes. Además, destaca que en esa jornada recibieron una propina.

Después del almuerzo, la jornada en el hotel continúa con tareas de planchado. La joven señala que trabaja allí cinco días a la semana y dispone de dos días libres.

Pero el día no termina ahí. Tras cambiarse, se desplaza en autobús a su tercer empleo: una casa de alquiler donde limpia y organiza dos apartamentos. En este caso, cobra 13 euros por hora y dedica aproximadamente dos horas a cada vivienda en los días que acude.

La publicación de la joven ha acumulado más de 800 respuestas de otros usuarios que coinciden en lo mismo: su rutina es toda una inspiración para muchos de ellos y un ejemplo de superación.

El vídeo concluye con su regreso a casa al atardecer, mostrando una vista de Ibiza que pone el broche a un día intenso. “Días duros, pero también muy bonitos”, resume en su publicación.