El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

El Consell d’Eivissa ha acogido este jueves la reunión de la Comisión Interdisciplinaria de Violencia de Género, en la que participan el Consell, los ayuntamientos de la isla, la Oficina de la Dona, el IbDona y otras administraciones públicas insulares y autonómicas relacionadas con la atención a las víctimas.

Durante el encuentro, las instituciones han repasado las actividades realizadas en materia de coordinación y prevención de la violencia machista, además de compartir los datos de atención a mujeres víctimas, que ya fueron recogidos en la memoria de la Oficina de la Dona de 2025, presentada el pasado mes de noviembre.

Respuesta inmediata y especializada

Uno de los puntos destacados de la reunión ha sido la presentación de 'Espai Savina', el servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual del Consell Insular d’Eivissa, gestionado por la entidad Intress (Institut de Treball Social i Serveis Socials).

Además, se ha informado de la reciente puesta en marcha del teléfono 24 horas 900 009 888 para atender a víctimas de agresiones sexuales. Este recurso ofrece una respuesta inmediata, especializada y continuada durante todo el año. En este contexto, Las administraciones han reforzado la coordinación institucional frente a la violencia machista y han puesto el foco en mejorar la atención y la protección a las víctimas.