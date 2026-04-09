Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses IbizaRobert HäusserPlanes fin de semanaProducto local
instagramlinkedin

Violencia de género

El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

La Comisión Interdisciplinaria de Violencia de Género ha repasado las acciones de coordinación y prevención y ha dado a conocer el servicio Espai Savina, que ofrece atención inmediata y especializada durante todo el año

La Comisión Interdisciplinaria de Violencia de Género reunida este jueves en la sede del Consell d’Eivissa

La Comisión Interdisciplinaria de Violencia de Género reunida este jueves en la sede del Consell d’Eivissa / Consell d'Eivissa

Redacción Ibiza

El Consell d’Eivissa ha acogido este jueves la reunión de la Comisión Interdisciplinaria de Violencia de Género, en la que participan el Consell, los ayuntamientos de la isla, la Oficina de la Dona, el IbDona y otras administraciones públicas insulares y autonómicas relacionadas con la atención a las víctimas.

Durante el encuentro, las instituciones han repasado las actividades realizadas en materia de coordinación y prevención de la violencia machista, además de compartir los datos de atención a mujeres víctimas, que ya fueron recogidos en la memoria de la Oficina de la Dona de 2025, presentada el pasado mes de noviembre.

Respuesta inmediata y especializada

Uno de los puntos destacados de la reunión ha sido la presentación de 'Espai Savina', el servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual del Consell Insular d’Eivissa, gestionado por la entidad Intress (Institut de Treball Social i Serveis Socials).

Noticias relacionadas y más

Además, se ha informado de la reciente puesta en marcha del teléfono 24 horas 900 009 888 para atender a víctimas de agresiones sexuales. Este recurso ofrece una respuesta inmediata, especializada y continuada durante todo el año. En este contexto, Las administraciones han reforzado la coordinación institucional frente a la violencia machista y han puesto el foco en mejorar la atención y la protección a las víctimas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
  2. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  3. Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
  4. Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
  5. Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
  6. Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
  7. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  8. Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano

Alumnos del Quartó de Portmany quieren salvar las tortugas marinas en Ibiza

El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

El Consell de Ibiza presenta el teléfono 24 horas para víctimas de violencia machista a los ayuntamientos

Le paran en un control de tráfico y acaba detenido al pillarle con cocaína

Espectaculares imágenes de la niebla en el norte de Ibiza

Espectaculares imágenes de la niebla en el norte de Ibiza

Atención conductores: cortes de tráfico en una de las arterias principales de Ibiza por reasfaltado

Atención conductores: cortes de tráfico en una de las arterias principales de Ibiza por reasfaltado

Aventura y arte en los campamentos de verano de Cala Jondal: abierta la inscripción para las familias de Ibiza

Aventura y arte en los campamentos de verano de Cala Jondal: abierta la inscripción para las familias de Ibiza

Del verano de lujo de Rafael Nadal en Ibiza al nuevo capricho de Carlos Alcaraz: así es su catamarán de 10 millones

Del verano de lujo de Rafael Nadal en Ibiza al nuevo capricho de Carlos Alcaraz: así es su catamarán de 10 millones

El PSOE exige a Vicent Marí que "dé la cara" por el caos del nuevo servicio de autobús en Ibiza

El PSOE exige a Vicent Marí que "dé la cara" por el caos del nuevo servicio de autobús en Ibiza
Tracking Pixel Contents