Teresa Edreyra Mancheño, sobre las multas a dueños de perros en Ibiza: "Somos más cerdo nosotros"

Las respuestas de los lectores a la pregunta planteada en Facebook por Diario de Ibiza "¿Crees que las multas son suficientes para garantizar el buen comportamiento de los dueños de los perros en Ibiza?", muestran una opinión dividida sobre si las sanciones son suficientes para garantizar el buen comportamiento de los dueños de perros en la isla. Mientras algunos defienden las multas como una herramienta necesaria para frenar actitudes incívicas, otros consideran que no solucionan el problema de fondo y alertan de que pueden tener efectos contraproducentes.

Entre quienes apoyan las sanciones, varios lectores insisten en que el verdadero problema no son las mascotas, sino la falta de responsabilidad de algunas personas. "Si todos los dueños de perros tuviesen respeto por la limpieza en su ciudad, no harían falta ni multas", señala Nieves Costa, que considera que hay quienes "ni con multas aprenden de civismo". En la misma línea, Paquita Cano Amigo confía en que las sanciones sirvan y, si no, reclama incluso que sean más elevadas.

También hay quien pone el foco en la necesidad de endurecer las consecuencias para los propietarios irresponsables. Girasoles Soler lo resume con una propuesta contundente: "Un perro, un curso. Un mal dueño, una multa y retirada de su mascota"

Sin embargo, no faltan voces críticas con la medida. Paolo Prospects cree que este tipo de restricciones pueden desincentivar la tenencia de mascotas y denuncia la falta de espacios adecuados para que los perros puedan correr o socializar. A su juicio, si se imponen multas, las administraciones también deberían invertir en zonas habilitadas para los animales. En esa línea, Top-crono Ibiza muestra su preocupación por una posible consecuencia no deseada: "que el endurecimiento de las sanciones termine favoreciendo el abandono de mascotas".

¿Eficacia real?

Otros lectores dudan directamente de la eficacia real de las multas. Jose Castillo Torres lo resume en una frase: "Si las pagan?". Carlotta Tur, por su parte, cuestiona la capacidad de control en la vía pública: "Qué multas si no ves ni un policía en la calle", comenta, al tiempo que alerta de perros sin bozal ni correa en algunas zonas.

El debate, además, derivó hacia una crítica más amplia del incivismo en la isla. Algunos usuarios señalaron que el problema de la suciedad no puede centrarse solo en los excrementos de perro. Teresa Edreyra Mancheño considera que "somos más cerdo nosotros" al tirar papeles, colillas o basura fuera de lugar, mientras que Natty Hernandez pidió que también se sancione con la misma firmeza a quienes ensucian la isla con residuos.

En conjunto, las respuestas reflejan que la cuestión genera consenso en un punto: hace falta más civismo. Pero a partir de ahí las posturas se separan. Para unos, las multas son necesarias para corregir conductas que perjudican a todos; para otros, sin vigilancia, sin espacios adecuados para los animales y sin una política más amplia contra el incivismo, las sanciones por sí solas no bastarán.