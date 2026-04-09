Medio ambiente
Ibiza multa con 2.000 euros a los propietarios de un solar del paseo Abel Matutes por falta de conservación y limpieza
El Ayuntamiento alerta del riesgo de plagas, da a los propietarios un nuevo plazo de 15 días para limpiar la parcela y les advierte de que aumentará la sanción si persiste el abandono
El Ayuntamiento de Ibiza ha notificado a los propietarios de una parcela situada en el paseo Abel Matutes el inicio de un expediente sancionador por la falta de mantenimiento y limpieza del solar y por el riesgo de proliferación de plagas. El Consistorio ha impuesto una primera sanción de 2.000 euros y ha dado un nuevo plazo de 15 días para ejecutar los trabajos requeridos.
Según consta en el expediente, el 13 de junio de 2025 se notificó a los propietarios el decreto de inicio de procedimiento en relación con las deficiencias detectadas en la parcela, de titularidad privada, para exigir el cumplimiento del deber de conservación. El Ayuntamiento concedió entonces un plazo de 15 días para acometer labores de limpieza, retirada de residuos, retirada de vegetación y desratización. La propiedad alegó que realizaría esos trabajos cuando fuera a ejecutar unas obras para las que había solicitado licencia.
El pasado 26 de enero, un informe jurídico estableció que se trata de procedimientos diferentes y que la espera de una licencia de obras no exime a la propiedad del cumplimiento del deber de conservación y mantenimiento, ni está condicionada a otros procedimientos de carácter urbanístico. El informe señala además que las actuaciones requeridas son trabajos de mantenimiento y salubridad para los que no es necesario esperar a ninguna licencia urbanística, por lo que fueron desestimadas las alegaciones presentadas.
Por ello, el 2 de febrero se notificó de nuevo a la propiedad el decreto por el que se ordenaba la retirada inmediata de la vegetación, la limpieza de residuos y la desratización de la parcela en un plazo máximo de 15 días. El decreto fue recibido el 26 de febrero y, tras una inspección técnica realizada el 27 de marzo en la que se comprobó que los trabajos seguían sin ejecutarse, el Ayuntamiento notificó este 8 de abril una primera sanción de 2.000 euros. Además, concede un nuevo plazo de 15 días para realizar los trabajos y advierte de que la cuantía de la sanción podrá aumentar si, transcurrido ese plazo, siguen sin ejecutarse.
El concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, ha señalado que “los tiempos de la impunidad en la ciudad de Ibiza se terminaron”. “Igual que con este caso, actuaremos con toda la contundencia que nos dan las ordenanzas para que todo el mundo cumpla con sus obligaciones, y más cuando estamos hablando de riesgo de proliferación de roedores y condiciones insalubres e indignas para un solar en medio de nuestro núcleo urbano. Confiamos en que la propiedad ejecute los trabajos de forma inmediata, y seguiremos vigilando otras parcelas privadas que pueda haber en situación similar”, ha añadido.
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