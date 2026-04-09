Meteorología
Ibiza llega a los 27 grados en un miércoles de calor casi veraniego
Durante estos días se espera una entrada de polvo en suspensión poco intensa, según la Aemet
biza y Formentera vivieron este miércoles una jornada plenamente primaveral, con temperaturas máximas más propias del verano. El registro más alto de las Pitiusas se alcanzó en Sant Joan, donde el mercurio subió hasta los 27 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por detrás se situaron Ibiza y Formentera, ambas con 24 grados, mientras que el aeropuerto de Ibiza y Sant Antoni marcaron 23 grados, en una jornada de ambiente muy suave en todo el territorio insular.
La previsión apunta además a que este episodio de tiempo estable y temperaturas anormalmente altas para principios de abril se mantendrá, en líneas generales, hasta el sábado incluido. La Aemet prevé máximas de entre 22 y 28 o incluso 30 grados, por lo que el ambiente seguirá siendo más propio de finales de primavera que de estas fechas.
Polvo en suspensión
No obstante, el panorama comenzará a cambiar de cara al fin de semana. Durante estos días se espera una entrada de polvo en suspensión poco intensa, que será más perceptible a partir del sábado y durante el domingo. Además, esa situación podría llegar acompañada de nubosidad e incluso precipitaciones.
A partir del sábado empezará a notarse la influencia de la borrasca situada este miércoles en las proximidades del golfo de Cádiz, lo que podría poner fin al dominio del sol y abrir la puerta a un fin de semana con un tiempo algo más revuelto en las Pitiusas.
El sábado hay un 65% de porbbilidades de lluvia y el domingo, un 100%. Las temperaturas mínimas caerán el domingo hasta los 8 grados, mientras que las máximas se mantendrán.
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