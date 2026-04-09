Ibiza, en el foco: la Seguridad Social confirma cambios en la jubilación para el próximo año y abre la puerta a revisar los coeficientes reductores

La reforma del sistema de pensiones vuelve a situarse en el centro del debate, también en territorios como Ibiza, donde el empleo estacional y las carreras laborales irregulares hacen especialmente sensibles los cambios anunciados por la Seguridad Social.

El Gobierno ha confirmado que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de jubilación se aplicará de forma progresiva entre 2027 y 2038. La principal novedad es la introducción de un sistema dual: los trabajadores podrán elegir entre calcular su pensión con los últimos 25 años cotizados o con un periodo de hasta 29 años, descartando los dos peores años de cotización. En la práctica, esto supondrá computar 27 años en el segundo caso, siempre aplicando la opción más beneficiosa para el futuro pensionista.

Este nuevo modelo busca favorecer especialmente a quienes han tenido trayectorias laborales más inestables, algo frecuente en sectores como la hostelería o el turismo, muy presentes en Ibiza. Durante un periodo transitorio de 20 años, convivirán ambos sistemas, pero a partir de 2044 el cálculo se realizará únicamente con los últimos 29 años, con la posibilidad de excluir dos años.

La implantación será gradual. Desde 2027, el periodo de cómputo alternativo irá aumentando año a año en cuatro meses, permitiendo una adaptación progresiva del sistema. En cada ejercicio, la Seguridad Social aplicará automáticamente la fórmula que resulte más favorable para el trabajador.

En paralelo, sigue sobre la mesa una de las principales demandas sociales: la jubilación anticipada sin penalizaciones. Actualmente, adelantar la retirada implica la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen la pensión. Sin embargo, el Ejecutivo ha anunciado que estudiará posibles cambios mediante informes técnicos y una comisión de evaluación en la que participarán agentes sociales.

Mayores cotizaciones para quienesquieran jubilarse antes

Por ahora, no se elimina este mecanismo, aunque se abre la puerta a revisarlo en determinados supuestos. Según el planteamiento del Gobierno, cualquier flexibilización deberá respetar el principio de equidad contributiva, lo que podría implicar mayores cotizaciones para quienes opten por jubilarse antes.

Además, la edad ordinaria de jubilación continuará aumentando progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027, salvo para quienes acrediten largas carreras de cotización.

Noticias relacionadas

Con estos cambios, el sistema de pensiones entra en una nueva fase que afectará de forma directa a millones de trabajadores, incluidos los de economías locales como la de Ibiza, donde la estabilidad laboral no siempre está garantizada.