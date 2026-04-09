Sant Antoni reparte un ‘empujón’ de 2.000 euros para compras entre sus clientes de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha acogido esta mañana la entrega de premios del sorteo de la campaña comercial ‘El Empujón’, una iniciativa ya consolidada en el municipio y orientada a impulsar las compras en los establecimientos de proximidad.

En el acto participaron el concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni, Joan Ribas, quienes pusieron en valor la buena respuesta obtenida por esta nueva edición de la campaña y destacaron su importancia para reforzar la actividad del tejido comercial local.

En total, se entregaron 2.000 euros en vales de compra, repartidos en diez bonos de 200 euros cada uno. Los premiados podrán utilizar estos vales en los comercios adheridos a la iniciativa, de manera que el importe de los premios revierta de nuevo en los negocios del municipio.

Entrega de los premios de la campaña 'El Empujón' / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

La campaña se desarrolló entre el 19 de febrero y el 29 de marzo y logró una destacada participación, con aproximadamente 15.000 boletos recogidos. Para entrar en el sorteo, los clientes debían cumplimentarlos tras realizar una compra en alguno de los establecimientos participantes.

Con este sistema, ‘El Empujón’ busca no solo incentivar el consumo, sino también premiar la fidelidad de los clientes y animar a vecinos y visitantes a apostar por el comercio local. La iniciativa se ha convertido, edición tras edición, en una herramienta de apoyo directo a los pequeños negocios, en un contexto en el que las campañas de dinamización comercial cobran cada vez más relevancia para mantener la competitividad del sector.

Esta edición ha sido especialmente simbólica al coincidir con el decimoquinto aniversario de la campaña, una trayectoria que confirma el arraigo de ‘El Empujón’ en Sant Antoni y su papel como cita habitual dentro de las acciones de promoción económica del municipio.

Desde el Consistorio y la Asociación de Comerciantes han subrayado en distintas ocasiones la necesidad de seguir impulsando este tipo de propuestas para fortalecer el comercio de cercanía, favorecer el consumo en el ámbito local y contribuir a mantener viva la actividad económica en el núcleo urbano.