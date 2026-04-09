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Meteorología

Sant Antoni amanece con una espesa niebla

La previsión para la jornada en Ibiza y Formentera apunta a tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados durante el resto del día

Una imagen de la niebla esta mañana en la carretera de Sant Antoni.

Una imagen de la niebla esta mañana en la carretera de Sant Antoni. / DI

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Sant Antoni ha amanecido este jueves cubierto por una espesa niebla, en una mañana marcada por el buen tiempo en Ibiza y Formentera. La situación se produce en un contexto de vientos en general flojos en el Mediterráneo occidental, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con la información meteorológica, las bajas presiones situadas en el Atlántico y en Marruecos están induciendo viento fuerte de levante en el nordeste de Alborán, mientras que las altas presiones en el Mediterráneo occidental favorecen condiciones más estables en el resto, con posibilidad de formación de bancos de niebla, como el registrado a primera hora en Sant Antoni.

Pese a este arranque brumoso, la previsión para la jornada en Ibiza y Formentera apunta a tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados durante el resto del día, según el pronóstico de la Aemet.

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Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 24 de máxima, con ambiente suave desde primera hora. En cuanto al viento, soplará flojo de componente este durante la mañana, tendiendo a quedar en calma al final del día.

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