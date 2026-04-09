La huella fotográfica de Robert Häusser en Ibiza

La exposición que dedica el Museu Puget a Robert Häusser (Stuttgart, 1924-Mannheim, 2013) nace de una amistad, la que el fotógrafo alemán mantuvo durante décadas con el artista Erwin Bechtold (Colonia, 1925-Sant Carles, 2022). Ha sido precisamente su viuda, Christina Bechtold, la que ha cedido las fotografías que integran la muestra, que se inaugura este sábado, 11 de abril, a las 12 horas, bajo el título ‘Arxiu de la memòria’.

Elena Ruiz Sastre, que es la comisaria, cuenta que en una visita a la casa de los Bechtold, Christina le mostró una caja llena de imágenes en blanco y negro tomadas por Häusser en Ibiza. La directora del museo de Dalt Vila tuvo claro en aquel momento que aquel «maravilloso capital» merecía ser expuesto al público y dos años después ese propósito se ha hecho realidad.

‘Arxiu de la memòria’, que se puede visitar hasta el 21 de junio, permite al espectador viajar en el tiempo y contemplar cómo eran las Pitiusas entre las décadas de los 60 y los 80 a través de la mirada de uno de los representantes de la fotografía subjetiva. Explica Ruiz que Häusser se inició en este arte siendo un niño gracias a su madre, que le regaló sus primeras cámaras. La fascinación que le despertó, ya adolescente, la pintura de Rembrandt, un genio del claroscuro, influyó en su estilo.

Elena Ruiz Sastre, comisaria de la muestra y directora del MACE y el Museu Puget. / Vicent Marí

«Entre 1941 y 1942 estudió en la Escuela de Artes Gráficas de Stuttgart y publicó algunas de sus fotografías en prensa, pero sus estudios y su carrera se vieron interrumpidos al tener que incorporarse al ejército alemán», detalla la directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE). Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, le recluyeron en un campo estadounidense y posteriormente se trasladó a vivir a la finca agrícola familiar, situada en Brandeburgo, donde ejerció de granjero, compaginando este trabajo con los estudios en la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar y la práctica de la fotografía. En aquella época, inicios de la década de los 50, Häusser retrató, sobre todo, paisajes rurales y gente del campo. Las instantáneas de aquel período, señala Ruiz, están teñidas «de un sentimiento de soledad y abandono». A partir de 1952, cuando se pasó a la República Federal de Alemania y se instaló en Mannheim, donde abrió su estudio profesional, se inauguró su etapa luminosa, «en la que hay más luz, resplandor y movimiento».

La directora del MACE y del Museu Puget también resalta de la trayectoria de Häusser «su preocupación por la profesión y por el estatus de los fotógrafos», que le llevó a colaborar en la creación de la Federación de Diseñadores Fotográficos Alemanes Independientes, que posteriormente dio lugar a la Academia Alemana de Fotografía. «Llegó a ser presidente de la Sociedad de Fotógrafos Alemanes, impulsando un revisionismo crítico del papel de la fotografía durante el Tercer Reich», apunta la comisaria de ‘Arxiu de la memòria’.

En la década de los 70, el tema de la muerte se manifestó con mucha fuerza en su trabajo. Su objetivo se enfocó especialmente en cementerios, escenas funerarias, cruces, lugares en ruinas o animales muertos. En esa época, Häusser recibió reconocimiento pleno y su obra se incluyó en lo que se conoce como «fotografía subjetiva o de autor». «Sus creaciones se han expuesto en museos y galerías de toda Europa y Estados Unidos», subraya Ruiz tras señalar que el fotógrafo alemán ganó en 1995 el Premio Internacional de Fotografía de la Fundación Hasselblad.

Las series fotográficas fueron habituales durante su carrera. Entre ellas, la responsable del Museu Puget destaca la más famosa, que data de 1983. Se titula ‘21 puertas de Benito Mussolini’ y representa simbólicamente los años en los que estuvo en el poder como primer ministro de Italia, entre 1922 y 1943.

Amistad con Bechtold

La amistad entre el fotógrafo alemán y el artista Erwin Bechtold, que es la que ha propiciado esta exposición, se fraguó en los años 60 en el entorno de la Galerie Lauter de Mannheim, en la que ambos exponían. Häusser viajó a Ibiza en 1966 y quedó tan fascinado por la isla que decidió comprar una finca en Sant Carles cerca de la casa de Bechtold, Ca n’Andreuet, donde vivió intermitentemente durante décadas. De la mano del artista alemán, se fue introduciendo en el ambiente cultural local y ya en 1970 expuso en la emblemática Galería Carl van der Voort.

La comisaria destaca de aquella década su participación en una importante muestra colectiva organizada en Madrid en 1971, ‘Eros y el arte actual en España’. En ella se pudo contemplar su trabajo junto con el de otros artistas afincados en Ibiza: el propio Bechtold, Horst Haack y Jo Imog. «Fernando Vijande, organizador de la exposición junto a Gloria Kirby, viajó a Ibiza para seleccionar las obras de todos ellos», cuenta Ruiz.

Erwin Bechtold retratado en su estudio en Sant Carles por Robert Häusser. / J.A. Riera

Tras repasar la trayectoria del reconocido fotógrafo alemán, la comisaria se centra en el contenido de la muestra ‘Arxiu de la memòria’. La enorme sensibilidad de Häusser y su «gran respeto hacia la composición y el encuadre» quedan patentes en cada una de las instantáneas de esta selección, todas en blanco y negro y tomadas en Ibiza entre 1966 y 1990.

Sus obras se reparten en tres salas. En la primera se ilustra la gran amistad entre el fotógrafo y Bechtold con imágenes en la casa y el estudio del pintor tomadas por Häusser y, en algunos casos, por Christina. También se pone en evidencia «los puntos de intersección» que existen entre las obras de estos creadores alemanes. Para dejar patente su sintonía artística, Ruiz ha seleccionado una de las obras de Bechtold, que se exhibe habitualmente en el MACE, y la ha colgado junto a dos fotografías de Häusser, en las que aparece el artista alemán afincado en Sant Carles en pleno proceso creativo. Estas obras tienen en común «la sutil confrontación entre lo permanente y lo contingente, entre lo estático y el movimiento», un binomio muy habitual en el trabajo de Häusser.

En las otras dos salas se exhiben imágenes del fotógrafo alemán en las que aparecen el puerto de Ibiza y Dalt Vila; calles del casco antiguo; ses Salines; iglesias como la de Sant Jordi, Sant Joan o el Puig de Missa; varios paisajes rurales; molinos y retratos de niños y ancianos. En esta selección se incluye una fotografía de la finca donde vivió Häusser en Sant Carles.

La muestra se completa con un catálogo del autor, que se exhibe en una vitrina en la Sala I, en el que se recoge obra realizada entre los años 1940 y 2000 y en el que se pueden apreciar la evolución de su fotografía y sus distintas temáticas.